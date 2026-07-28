Hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện, dỡ bỏ cảnh báo sóng thần

Công ty Điện lực Kyushu của Nhật Bản cho biết khoảng 48.000 hộ gia đình và cơ sở ở tỉnh Kumamoto đã bị mất điện sau trận động đất có độ lớn 7,1 làm rung chuyển khu vực này vào chiều nay (28/7).

Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn thông báo của Công ty Điện lực Kyushu cho biết nhà máy điện hạt nhân Genkai ở tỉnh Saga và nhà máy điện hạt nhân Sendai ở thành phố Satsumasendai, tỉnh Kagoshima, đang được kiểm tra khẩn cấp để xác định có xảy ra bất thường do trận động đất hay không.

Trong khi đó, theo thông báo của Công ty Điện lực Shikoku, đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime.

Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết một số người tại tỉnh Kumamoto được cho là đã bị thương sau trận động đất, trong khi đường băng tại sân bay Kumamoto bị đóng cửa.

Chính phủ Nhật Bản đã ngay lập tức triệu tập Đội ứng phó khẩn cấp liên ngành, gồm các cán bộ phụ trách của các bộ, ngành liên quan, đồng thời thiết lập Phòng ứng phó Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin, xác minh tình hình thiệt hại, cũng như triển khai các công việc liên quan.

Dự kiến, trong chiều nay, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru sẽ tổ chức họp báo để thông tin rõ hơn về trận động đất.

Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra lúc 16h27 theo giờ Nhật Bản (14h27 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tâm chấn nằm ở tỉnh Kumamoto với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất đã gây rung chấn mạnh cấp 7, mức cao nhất trong thang cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Những địa phương ghi nhận rung chấn cấp độ 7 gồm thành phố Uki và thị trấn Hikawa của tỉnh Kumamoto.

Tính đến 17h20 giờ địa phương đã xảy ra tổng cộng 15 dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh 6,1.

Trong tuyên bố mới nhất, JMA đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, sau 2 tiếng ban hành trước đó. Cơ quan chức năng nước này vẫn tiếp tục theo dõi và tính toán nguy cơ triều cường tại từng khu vực.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận rung chấn cấp 7 kể từ trận động đất tại bán đảo Noto xảy ra vào tháng 1/2024 và cũng là lần đầu tiên tỉnh Kumamoto ghi nhận mức rung chấn này kể từ chuỗi động đất Kumamoto vào tháng 4/2016.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết đã xảy ra động đất có độ lớn 5,0 làm rung chuyển huyện Hưng Hải, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này, vào lúc 16h04 ngày 28/7 theo giờ Bắc Kinh (14h04 cùng ngày theo giờ Hà Nội). Theo CENC, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại/.

Động đất tại Venezuela: Thiệt hại vật chất trực tiếp gần 20 tỷ USD Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại tập trung ở nhà ở, tiếp đến là hạ tầng giao thông và công trình công cộng (27%), cùng các công trình khác như trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất (26%).