Bangkok đình chỉ gần 80 cơ sở giải trí sau vụ cháy quán bar

Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã yêu cầu 79 cơ sở kinh doanh giải trí và các loại hình tương tự tạm ngừng hoạt động sau khi kiểm tra gần 900 cơ sở trên toàn thành phố.

Đây là chiến dịch siết chặt quản lý về an toàn và giấy phép kinh doanh các cơ sở giải trí sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán bar hồi giữa tháng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Phó Thị trưởng Bangkok Pornphrom Vikitsreth cho biết chiến dịch được tiến hành từ ngày 19-26/7, kiểm tra 865 trong tổng số 1.204 cơ sở thuộc diện rà soát, tương đương khoảng 72% kế hoạch.

Kết quả kiểm tra cho thấy con số đáng báo động khi chỉ có 168 cơ sở đáp ứng đầy đủ các quy định về giấy phép và an toàn, trong khi có tới 618 cơ sở bị phát hiện tồn tại các sai phạm.

Đáng chú ý, 79 cơ sở bị buộc tạm ngừng hoạt động, trong đó có 19 cơ sở bị đình chỉ biểu diễn nhạc sống do không có giấy phép và 60 cơ sở bị đóng cửa tạm thời vì hoạt động không có giấy phép kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu 570 cơ sở khắc phục các thiếu sót về an toàn và quản lý, đồng thời ban hành lệnh yêu cầu khắc phục chính thức đối với 48 cơ sở không chấp hành yêu cầu sau khi đã được cảnh báo trước đó.

Chính quyền Bangkok cho biết sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra các cơ sở giải trí trên địa bàn nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, bảo đảm các đơn vị kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường niềm tin của người dân đối với các dịch vụ giải trí.

Chiến dịch được triển khai sau vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 12/7 tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao, ở quận Chatuchak của thủ đô Bangkok. Đám cháy bùng phát trong lúc cơ sở này đang hoạt động, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Theo số liệu cập nhật của nhà chức trách Thái Lan đến ngày 28/7, vụ hỏa hoạn đã khiến 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và điều kiện kinh doanh.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về công tác bảo đảm an toàn tại các cơ sở giải trí ở Bangkok, đồng thời thúc đẩy chính quyền thành phố triển khai đợt tổng kiểm tra trên diện rộng./.

Thái Lan siết chặt quản lý các cơ sở giải trí sau vụ cháy quán bar ở Bangkok Thống đốc Bangkok cho biết chính quyền thành phố đã thành lập ủy ban điều tra để rà soát những bất cập trong công tác quản lý, đồng thời xem xét điều chỉnh các quy định thuộc thẩm quyền của Bangkok.