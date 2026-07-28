Du lịch

Hàn Quốc siết chặt quản lý giá tại các cơ sở lưu trú cho khách nước ngoài

Các cơ sở lưu trú thuộc 2 loại hình trên nếu không niêm yết bảng giá phòng hoặc thu cao hơn mức giá niêm yết sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 5 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên.

Khánh Vân
Khách du lịch tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Khách du lịch tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý việc niêm yết và thu phí dịch vụ lưu trú đối với các cơ sở nhà nghỉ dành cho khách nước ngoài và cơ sở trải nghiệm lưu trú tại nhà truyền thống Hanok, nhằm bảo vệ quyền lợi của du khách và nâng cao tính minh bạch trong ngành du lịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Nội các Hàn Quốc ngày 28/7 đã thông qua nghị định sửa đổi một phần Luật Xúc tiến du lịch. Theo đó, các cơ sở lưu trú thuộc 2 loại hình trên nếu không niêm yết bảng giá phòng hoặc thu cao hơn mức giá niêm yết sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 5 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên.

Trước đây, các cơ sở lưu trú Hanok khi vi phạm quy định về niêm yết giá hoặc thu vượt giá niêm yết ở lần đầu chỉ bị yêu cầu khắc phục. Trong khi đó, loại hình nhà nghỉ homestay dành cho khách nước ngoài thậm chí chưa có quy định bắt buộc về niêm yết và tuân thủ giá, tạo ra khoảng trống trong quản lý và phát sinh nhiều tranh chấp về giá.

Với việc sửa đổi nghị định, Chính phủ Hàn Quốc bổ sung quy định bắt buộc công khai giá và tuân thủ mức giá đã niêm yết đối với hai loại hình lưu trú này, đồng thời tăng mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Đây được xem là biện pháp nhằm hạn chế tình trạng thu phí bất hợp lý, bảo vệ du khách, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đang phục hồi mạnh.

Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết thời gian tới, Chính phủ nước này cũng sẽ tiếp tục sửa đổi các quy định liên quan đến lĩnh vực taxi, dịch vụ ăn uống và một số ngành dịch vụ du lịch khác, hướng tới mở rộng yêu cầu công khai giá và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Du lịch #Hàn Quốc #Khách sạn Hàn Quốc
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