Bắc Ninh đẩy nhanh số hóa di sản, hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển du lịch

Bắc Ninh đang tăng tốc triển khai số hóa di sản văn hóa, đồng thời tập trung hoàn thiện các giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay toàn tỉnh đã số hóa 1.262 trong tổng số 1.455 hồ sơ di tích được xếp hạng. Toàn bộ bảo vật quốc gia thuộc địa bàn Bắc Ninh trước đây đã được số hóa, trong khi dữ liệu đối với các bảo vật quốc gia thuộc địa bàn Bắc Giang cũ mới được cập nhật ở mức hình ảnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục xây dựng phương án số hóa các dữ liệu còn lại, đồng thời nghiên cứu giải pháp thuê hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh chồng chéo với cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa theo định hướng của Chính phủ.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, thu hút khách du lịch, dự kiến kết nối với các doanh nghiệp lữ hành lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh cùng nhiều địa phương lân cận nhằm mở rộng thị trường khách đến Bắc Ninh.

Tuy nhiên, công tác thống kê du lịch hiện vẫn chủ yếu được tổng hợp từ hệ thống cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch và các sự kiện, lễ hội, trong khi chưa có hệ thống quản lý dữ liệu tự động, đồng bộ. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu vẫn mang tính ước lượng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế.

Đối với Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 343 tác phẩm dự thi cùng 5 tác phẩm đặt hàng của các tác giả có uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng và thiết kế đồ họa. Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 5 phương án xuất sắc vào vòng chung kết, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đến nay, các nội dung của cuộc thi được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch; các ý kiến, kiến nghị liên quan đến quy trình tổ chức và quyền tác giả cũng được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn dữ liệu và khả năng kết nối với nền tảng quốc gia về di sản văn hóa. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục đẩy nhanh việc số hóa các hồ sơ di tích còn lại, đặc biệt là các bảo vật quốc gia và nguồn tư liệu thuộc địa bàn Bắc Giang cũ; đồng thời nghiên cứu phương án thuê hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp để tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả bước đầu của ngành văn hóa trong công tác số hóa di sản, phát triển du lịch và tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của tỉnh.

Đối với nhiệm vụ số hóa di sản, ông yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh để sẵn sàng tích hợp, đồng bộ khi nền tảng quốc gia đi vào vận hành. Trước mắt, cần ưu tiên số hóa hình ảnh, phim tư liệu, hồ sơ di tích và bảo đảm lưu trữ an toàn trên hệ thống dữ liệu của địa phương.

Về công tác thống kê du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các số liệu hiện nay chưa phản ánh đầy đủ lượng khách thực tế, đặc biệt là khách đi lễ chùa và tham quan tự do. Ngành du lịch cần tập trung thống kê những chỉ số phản ánh hiệu quả thực chất như lượng khách lưu trú qua đêm và mức chi tiêu trực tiếp tại các cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tiết mục biểu diễn quan họ Bắc Ninh tại đền Đô. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Đối với Hội nghị xúc tiến du lịch, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức vào cuối tháng 7, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ chương trình, danh sách khách mời, các ấn phẩm quảng bá và quà tặng dành cho đại biểu, doanh nghiệp lữ hành, bảo đảm thể hiện rõ bản sắc văn hóa Bắc Ninh. Cùng với đó, ngành du lịch cần tiếp tục tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành lớn để xây dựng các tour, tuyến đưa khách đến Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phát triển các tuyến du lịch học đường nhằm giáo dục truyền thống, quảng bá di sản và tạo nguồn khách nội địa ổn định. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với di sản văn hóa, làng nghề, du lịch đêm và các hoạt động trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đối với Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan; nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp của nhân dân cũng như Hội đồng Giám khảo để lựa chọn phương án có giá trị biểu tượng, tính nhận diện cao và khả năng ứng dụng rộng rãi.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định số hóa di sản và phát triển du lịch là những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Ninh. Các sở, ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy du lịch trở thành động lực phát triển của tỉnh./.

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