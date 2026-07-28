Lào thúc đẩy phát triển Di sản Văn hóa phi vật thể Khèn Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chiều 27/7, tại Cung Văn hóa quốc gia Lào, Liên hoan Tiếng khèn Đất nước Hoa Chămpa lần thứ I đã chính thức khai mạc.

Đây là sự kiện văn hóa trọng đại nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Tiếng khèn Lào, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự sự kiện có Phó Giáo sư-Tiến sỹ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào; Tiến sỹ Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Liên minh Trung ương Phật giáo Lào; cùng đông đảo các nghệ nhân và người dân thủ đô Vientiane.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giáo sư-Tiến sỹ Chaleun Yiapaoher, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Cố vấn Danh dự Hội Tiếng khèn Lào, khẳng định cây Khèn và tiếng Khèn là biểu tượng văn hóa đặc sắc tiêu biểu cho bản sắc của dân tộc Lào, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 3.000 năm.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, tiếng Khèn luôn gắn liền với đời sống tâm hồn và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng các dân tộc Lào, đúng như câu ca cổ: “Nơi nào có nhà sàn, ăn xôi, thổi Khèn, nơi đó có người Lào.”

Khèn Lào đã trở thành vũ khí tinh thần cổ vũ các lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nghệ thuật thổi Khèn tiếp tục được phục hồi, phát triển mạnh mẽ kể từ khi thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek thực hiện nghi thức đánh 9 hồi cồng khai mạc Liên hoan. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cục trưởng Cục Văn hóa và nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa và du lịch Lào Champhone Vongsa, cho biết các bằng chứng khảo cổ học như hoa văn trên mặt trống đồng cổ có niên đại 1.500-1.300 trước Công nguyên, hay trống đồng gần 2.000 năm tuổi được phát hiện tại huyện Vilabouly năm 2008 đều khắc họa sống động hình ảnh người dân thổi khèn.

Sử sách cổ cũng ghi nhận tập quán thổi khèn, ca hát và đón khách của người Ai Lao từ hàng nghìn năm trước.

Nhờ những nỗ lực kiên trì của Chính phủ và nhân dân Lào, ngày 07/12/2017, tại Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Liên chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, “Nghệ thuật Tiếng khèn của người Lào” đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dấu mốc lịch sử này không chỉ là niềm tự hào to lớn của người dân Lào các dân tộc, mà còn giúp nâng cao vị thế văn hóa của Lào trên trường quốc tế.

Liên hoan Tiếng khèn Đất nước Hoa Chămpa lần thứ I của Lào được tổ chức nhằm quảng bá giá trị di sản văn hóa Khèn Lào, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế, đảm bảo sự truyền thừa bền vững qua các thế hệ; đồng thời, giúp mở ra không gian giao lưu và phát triển kinh tế-văn hóa.

Tiết mục biểu diễn khèn tại Lễ khai mạc Liên hoan Tiếng khèn Đất nước Hoa Chămpa lần thứ I. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và du lịch Lào Phakhansay Sikhanxay cũng phát biểu khẳng định Liên hoan Tiếng khèn Đất nước Hoa Chămpa lần thứ I là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Kế hoạch phát triển công tác văn hóa và du lịch giai Lào đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu.

Quan chức này cho biết 5 năm tới, ngành văn hóa và du lịch Lào sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp hạ tầng, bảo tồn bền vững di sản, tăng cường hợp tác công-tư và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm văn hóa gắn liền với phát triển du lịch địa phương.

Liên hoan Tiếng khèn Đất nước Hoa Chămpa lần thứ I của Lào không chỉ là diễn đàn tôn vinh di sản văn hóa, mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của bản sắc văn hóa Lào trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác về văn hóa và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thể thao Lào đã tiến hành hội đàm, trao đổi và thống nhất về phương hướng, kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.