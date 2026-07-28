Nhiều nước trên thế giới cảnh báo nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C

Nhiều quốc gia tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với các đợt nắng nóng cực đoan khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo đạt hoặc vượt các ngưỡng nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.



Tại châu Á, ngày 28/7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, trong bối cảnh dự báo nhiệt độ tại một số địa phương có thể lên gần 40 độ C.



Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Han Seong Sook yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu nhà ở chật hẹp dành cho người thu nhập thấp, các công trường xây dựng và những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời đặc biệt quan tâm đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Theo bà, đợt nắng nóng trong tuần này có thể là giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa Hè.



Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở cấp cao nhất đối với 17 khu vực miền Nam. Đây là cấp cảnh báo được thiết lập từ năm ngoái và được kích hoạt khi nhiệt độ cảm nhận đạt từ 38 độ C hoặc nhiệt độ không khí từ 39 độ C trở lên - ngưỡng được đánh giá có thể đe dọa tính mạng.



Tại Mỹ, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cảnh báo đợt nắng nóng nguy hiểm sẽ tiếp tục kéo dài tại nhiều khu vực cho đến đầu tuần tới. Một rãnh áp cao bao trùm miền Trung và miền Nam nước này được dự báo sẽ khiến nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 35-39 độ C, trong khi một số khu vực sa mạc Tây Nam có thể lên tới 46-49 độ C.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, NWS cho biết sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn có thể khiến chỉ số nhiệt vượt ngưỡng 41-46 độ C tại nhiều khu vực thuộc vùng Đồng bằng, thung lũng sông Mississippi và Đông Nam nước Mỹ.

Dù từ ngày 28/7, phạm vi nắng nóng cực đoan được dự báo sẽ thu hẹp khi không khí lạnh tràn xuống vùng Trung Tây và khả năng xuất hiện dông tăng lên, giới chức y tế vẫn khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.



Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã nâng cảnh báo nắng nóng lên mức "hổ phách," mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo, đối với phần lớn khu vực miền Đông nước Anh từ ngày 29/7.



Theo phóng viên TTXVN tại Anh, nhiệt độ tại một số khu vực phía Đông và Đông Nam vùng England được dự báo có thể vượt 35 độ C. Mặc dù đợt nắng nóng lần này được dự báo không kéo dài như 3 đợt trước, UKHSA cảnh báo nhiệt độ cao có thể gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và chăm sóc xã hội, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương.



Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), tháng 7/2026 đang là tháng Bảy nóng thứ hai trong lịch sử nước này. Cùng với đó, tình trạng khô hạn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực, buộc hàng triệu người dân ở England và Wales phải sử dụng nước tiết kiệm, trong đó có lệnh cấm sử dụng vòi nước để tưới cây ở nhiều địa phương.



Trong khi đó, các đám cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành tại Pháp và Tây Ban Nha, thiêu rụi nhiều khu rừng, phá hủy nhà cửa và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nơi ở.

Pháp ngày 28/7 tiếp tục sơ tán khoảng 4.000 người do cháy rừng lớn ở khu vực phía tây Bordeaux, trong khi Tây Ban Nha cho biết tình hình cháy rừng tại nước này có dấu hiệu cải thiện, dù nguy cơ vẫn còn cao do đợt nắng nóng mới sắp xảy ra.



Tại Pháp, vụ cháy lớn nhất kể từ năm 1949 đã kéo dài 6 ngày qua ở phía Tây Bordeaux, khiến hơn 220.000 người phải sơ tán và phá hủy khoảng 240 ngôi nhà. Lực lượng cứu hỏa cho biết đang tích cực khống chế đám cháy, song cảnh báo tình trạng thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất lớn.



Tại Tây Ban Nha, khoảng 60.000 người đã phải sơ tán do các đám cháy ở khu vực phía Tây thủ đô Madrid, nơi lửa đã thiêu rụi khoảng 77.000 ha rừng. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng nước này "đang xoay chuyển tình thế" trong cuộc chiến chống cháy rừng, nhưng chính quyền địa phương cảnh báo những giờ tới vẫn rất quan trọng do lửa có thể bùng phát mạnh trở lại vào ban ngày.



Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha dự báo đợt nắng nóng mới từ ngày 29/7 có thể khiến nhiệt độ lên tới 42 độ C ở một số khu vực. Tại Pháp, nhiệt độ có thể đạt 40 độ C kèm gió khô, tiếp tục gây áp lực cho công tác chữa cháy.



Liên minh châu Âu cảnh báo điều kiện thời tiết cực đoan có thể xuất hiện tại nhiều quốc gia khác như Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thêm các vụ cháy rừng trên toàn khu vực./.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các nước châu Âu, nguy cơ cháy rừng bùng phát dữ dội Pháp, Tây Ban Nha và Italy đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng cực đoan, đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động đỏ và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

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