Mực nước sông Rhein xuống thấp có thể đẩy nền kinh tế Đức vào tình trạng trì trệ

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn kết luận của Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho rằng, mực nước sông Rhine, dòng sông dài thứ hai ở châu Âu chảy qua miền Tây nước Đức, duy trì ở mức thấp có thể làm giảm tới 0,2 điểm phần trăm sản lượng kinh tế của Đức trong quý 3 năm nay.

Thời tiết khô hạn kéo dài đã tiếp tục làm giảm mực nước trên sông Rhine, chảy qua các thành phố lớn ở các bang phía Tây nước Đức như North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) và Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz). Sông Rhein từ lâu đã là một trong những tuyến đường thủy nội địa nhộn nhịp nhất thế giới, vận chuyển các mặt hàng thiết yếu bao gồm ngũ cốc, khoáng sản, quặng, than đá và các sản phẩm dầu mỏ như xăng vào sâu trong nội địa Đức.

Stefan Kooths, Giám đốc nhóm nghiên cứu chu kỳ kinh doanh và tăng trưởng của viện Kiel, nói với hãng tin Reuters ngày 28/7: "Tác động của việc nước sông Rhein xuống thấp có thể đủ mạnh để làm giảm tổng sản phẩm quốc nội của Đức trong quý 3 từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm."

Nhiều nhà kinh tế đã dự đoán tăng trưởng của Đức có thể đạt không quá 0,2% trong những tháng mùa Hè, có nghĩa là sự gián đoạn giao thông đường thuỷ trên sông Rhein có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào tình trạng đình trệ.

Tại Kaub, một điểm thắt cổ chai quan trọng giữa các thành phố Koblenz và Mainz, mực nước sông Rhein đã giảm xuống còn 30 cm ngày 28/7. Cơ quan quản lý đường thủy của Đức dự kiến mực nước sẽ giảm xuống khoảng 25 cm vào thứ Sáu tuần này, ngang bằng với mức thấp kỷ lục đạt được vào tháng 10/2018.

Ông Kooths cho biết: "Vì mực nước khó có thể đột ngột tăng vượt lên trên ngưỡng thấp nguy hiểm vào đầu tháng Tám, nên khả năng vận tải đường thuỷ trên sông Rhein có thể vẫn bị ảnh hưởng trong tháng tới"./.

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