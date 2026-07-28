Romania điều tiêm kích F-16 do UAV xâm nhập không phận

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều động 2 máy bay chiến đấu F-16 để giám sát một thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này trong thời gian ngắn trước khi hướng về phía Ukraine.

Theo bộ này, 2 tiêm kích F-16 xuất kích từ Căn cứ Không quân số 86 tại Fetesti sau khi phát hiện 1 UAV bay vượt qua biên giới, đi vào không phận Romania. UAV này sau đó rời khỏi không phận Romania và bay về phía Ukraine.

Nhà chức trách Romania đã phát cảnh báo tới người dân tại hạt Tulcea, Đông Bắc nước này về nguy cơ các vật thể từ trên không rơi xuống. Người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn tại tầng hầm hoặc các cơ sở phòng thủ dân sự; nếu không có nơi trú ẩn, cần ở trong nhà, tránh xa cửa sổ và tường bên ngoài.

Ngoại trưởng Romania Oana Toiu cho hay chính phủ nước này có thể xem xét kích hoạt Điều 4 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó một quốc gia thành viên có thể yêu cầu tham vấn khi cho rằng an ninh, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa.

Theo bà Toiu, Romania đang tiếp tục phối hợp với các đồng minh NATO về quân sự và ngoại giao, trong đó có việc triển khai hệ thống chống UAV Merops và tăng cường hỗ trợ tuần tra không phận.

Vụ việc trên xảy ra 1 ngày sau khi tiêm kích F-16 của Không quân Romania bắn hạ 1 UAV trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước này ở Biển Đen sau khi thiết bị bay này xâm nhập không phận trái phép. Đây là vụ việc thứ 3 liên quan đến UAV xảy ra tại Romania trong vòng 3 ngày, sau các vụ phát hiện UAV tại hạt Buzău và hạt Tulcea.

Romania có đường biên giới trên bộ dài khoảng 650 km với Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Romania đã nhiều lần ghi nhận các vụ UAV liên quan đến cuộc xung đột trên xâm nhập hoặc rơi xuống lãnh thổ nước này.

Vào năm 2025, Quốc hội Romania đã thông qua luật cho phép lực lượng vũ trang nước này bắn hạ các UAV xâm phạm không phận./.

Romania sơ tán hơn 200 người do UAV của nước ngoài rơi ở khu vực đông dân cư Hiện không có thương vong nào được báo cáo, nhưng một cột điện và một nhà kho đã bị hư hại. Cơ quan chức năng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt như một biện pháp phòng ngừa.

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