Xác định nguyên nhân vụ sụt lún tuyến đường ven sông ở Quảng Trị

Sáng 29/7, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua đánh giá ban đầu, nguyên nhân sơ bộ của sự cố sụt lún tại công trình tuyến đường liên xã dọc bờ sông trên địa bàn xã Lệ Thủy được xác định là do vỡ túi bùn dưới nền công trình.

Cụ thể, nguyên nhân sơ bộ hiện tượng công trình sụt mạnh theo phương thẳng đứng, đột ngột trong thời gian ngắn, xung quanh chân kè có khối bùn nhão trào ngược lên mặt đất, vết nứt hình vòng cung ôm lấy tâm lún. Bước đầu đánh giá nguyên nhân do vỡ túi bùn dưới chân công trình dẫn đến lún sụt nền, mặt đường và đoạn kè tại vị trí xảy ra sự cố.

Trước thực trạng trên, hiện Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thuỷ đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tạm dừng thi công việc nạo vét tại vị trí kênh Phú Thọ-Tân Lệ; đồng thời lập rào chắn, tổ chức bảng chỉ dẫn, tín hiệu hai đầu đoạn đường bị sụt lún.

Nguyên nhân sơ bộ của sự cố sụt lún tại công trình tuyến đường liên xã dọc bờ sông trên địa bàn xã Lệ Thủy được xác định là do vỡ túi bùn dưới nền công trình. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy cho biết: Sau khi kiểm tra hiện trường, Ban Quản lý đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thành lập đoàn kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức rào chắn đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện; đề xuất phương án sớm sửa chữa nhằm đảm bảo lưu thông qua lại, an toàn dân sinh…

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 27/7, xuất hiện lún sụt tại công trình kè và đường An-Sơn, đoạn qua thôn Thạch Bàn. Chiều dài lún sụt trên 60m, chiều rộng bình quân trên 3,5m, chiều sâu từ 0,5-1m…/.

Quảng Trị khẩn trương xử lý hố sụt dài 50m trên tuyến đường liên xã Khoảng 11 giờ ngày 27/7, đoạn đường liên xã dọc bờ sông qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng; khu vực sụt lún kéo dài khoảng 50m, có độ sâu từ 0,5-1m.