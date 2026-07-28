Tạm dừng hoạt động nhà hàng lưu động liên quan vụ giòi bò lan truyền trên mạng

Tối 28/7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở nhà hàng lưu động Ni Ya (buôn Jung, xã Ea Ktur) do liên quan đến hành vi không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, ngày 27/7, nhà hàng lưu động Ni Ya nhận nấu tiệc tân gia cho một hộ dân ở buôn Kram, xã Ea Ktur với 70 mâm. Trong quá trình dùng tiệc, thực khách phát hiện một mâm có món gà hấp xuất hiện giòi nên đã quay clip và lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân xã Ktur đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra, xác minh và tổ chức cuộc họp xử lý cơ sở nhà hàng lưu động trên.

Tại cuộc họp, chủ cơ sở đã tường trình sự việc và cho rằng, sau khi nhận được phản ánh của khách hàng món gà hấp xuất hiện giòi đã kiểm tra các mâm còn lại nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nguyên nhân món ăn có giòi là do trong quá trình bảo quản sau sơ chế, một mâm thức ăn bị ruồi bay vào, dẫn đến sự việc trên.

Kết quả kiểm tra của đoàn công tác cho thấy chủ cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực chế biến thực phẩm cũng chưa bảo đảm theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, dù chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa tiệc, nhưng clip phản ánh vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Trên cơ sở đó, Phòng Văn hóa-Xã hội xã Ea Ktur phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở nhà hàng lưu động Ni Ya với hai hành vi vi phạm gồm: không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Nhà hàng bị tạm dừng hoạt động nấu ăn lưu động để khắc phục toàn bộ các điều kiện về bảo quản, sơ chế và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, cam kết không để tái diễn các sai phạm tương tự./.

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