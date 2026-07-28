Hà Nội: Số ca mắc COVID-19 tăng, ít khả năng bùng phát trên quy mô lớn

Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, từ ngày 17/7 đến ngày 24/7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã.

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 588 trường hợp mắc, rải rác tại 109 phường, xã. Toàn thành phố không có ca tử vong, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (588/2.131 ca mắc).

Trước đó, thành phố ghi nhận sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong vài tuần gần đây: 96 ca mắc tại 49 phường, xã (từ ngày 10-17/7); 37 ca mắc tại 28 phường, xã (từ ngày 3 - 10/7).

Trước số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội liên tục gia tăng, CDC Hà Nội khẳng định, đây chưa phải là diễn biến bất thường của dịch bệnh. Đơn vị khuyến cáo người dân không nên hoang mang song cũng không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Theo nhận định của CDC Hà Nội, cùng với một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác như bệnh do Adenovirus, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng.

Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người dân đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng.

Tiến sỹ, bác sỹ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, số ca mắc COVID-19 tăng trong thời gian gần đây không phải là diễn biến bất thường và người dân không nên quá lo lắng. COVID-19 hiện không còn là bệnh truyền nhiễm mới mà đã lưu hành trong cộng đồng nhiều năm, trở thành bệnh lưu hành tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa.

Vì vậy, dịch bệnh có thể xuất hiện các đợt gia tăng theo từng thời điểm trong năm song khả năng bùng phát trên quy mô lớn như giai đoạn đầu của đại dịch là rất thấp.

(Tư liệu) Bác sĩ khám cho bệnh nhi mắc COVID-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đến thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến dịch tễ bất thường. Mặc dù số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây và chưa ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, CDC Hà Nội đề nghị, các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.

Các đơn vị đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, chống đối với bệnh truyền nhiễm mùa hè như, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, bệnh do Adenovirus và bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác.

Bên cạnh đó, tuyên truyền và vận động người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine để nâng cao miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

CDC Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân không chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang. Mỗi người cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đường hô hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đến cơ sở y tế; thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh.

Người cao tuổi, người mắc bệnh nền và đối tượng có nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhằm giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc bệnh.

Đối với trường hợp xuất hiện triệu chứng hô hấp, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có triệu chứng nặng, kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám và điều trị kịp thời./.

Chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường ca nặng hoặc tử vong do COVID-19 Bộ Y tế dẫn thông tin của WHO cho biết đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1 (dòng phụ của Omicron) đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương.