Phối hợp xuyên biên giới cứu sống du khách Việt bị đột quỵ ở nước ngoài

Ngày 28/7, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua “Hệ thống quản lý cấp cứu đột quỵ” có liên kết chuyển viện được triển khai gần đây, đơn vị phối hợp các cơ sở y tế khác đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp đột quỵ.

Đáng chú ý, mới đây nhất bệnh viện phối hợp xuyên biên giới với bệnh viện ở nước ngoài cấp cứu, điều trị thành công người bệnh đột quỵ.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân T.Đ.T (sinh năm 2001, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh), bị đột quỵ nặng trong thời gian du lịch tại Thái Lan đầu tháng 7/2026.

Tiếp nhận thông tin, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 đã hướng dẫn người thân nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh viện ở Thái Lan và được can thiệp lấy huyết khối do tắc động mạch thân nền (một dạng đột quỵ thảm họa có thể diễn tiến xấu nhanh).

Dù đã được lấy huyết khối kịp thời nhưng người bệnh vẫn đối diện nguy hiểm do di chứng yếu liệt sau đột quỵ, viêm phổi nặng, phụ thuộc máy thở hỗ trợ hô hấp kéo dài.

Trước nguyện vọng của gia đình đưa bệnh nhân về Việt Nam điều trị, sau khi hội chẩn, Bệnh viện Nhân dân 115 đồng ý tiếp nhận và thống nhất vận chuyển bằng đường hàng không.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng an ninh sân bay tại cảng hàng không Việt Nam, bệnh nhân được chuyển nhanh về Bệnh viện Nhân dân 115.

Tiếp nối những thông tin chuyên môn đã được bàn giao từ bệnh viện Thái Lan, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 đã lên kế hoạch điều trị, chăm sóc cho người bệnh trong giai đoạn phụ thuộc máy thở, kết hợp điều trị nhồi máu não dưới sự tham vấn của chuyên gia đột quỵ.

Sau 5 ngày trở về Việt Nam, bệnh nhân T.Đ.T được rút ống để thở tự nhiên và tiếp tục điều trị phục hồi. Hiện bệnh nhân đã chuyển tới một bệnh viện chuyên sâu về phục hồi chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115, “Hệ thống quản lý cấp cứu đột quỵ” có liên kết chuyển viện giúp hội chẩn từ xa, rút ngắn thời gian vàng. Hệ thống này kết nối các tuyến y tế cơ sở và Trung tâm Cấp cứu 115 hỗ trợ vận chuyển xuyên vùng, có thể là xuyên biên giới để can thiệp kịp thời.

Những thông tin quan trọng từ tuyến trước như thời điểm khởi phát, mức độ nặng, kết quả đánh giá ban đầu và thời gian dự kiến đến được gửi đến bệnh viện trước khi người bệnh nhập viện.

Nhờ đó, êkíp có thể nắm bắt tình hình sớm, chủ động phối hợp chuyên môn, chuẩn bị tiếp nhận và tối ưu thời gian cho các bước đánh giá, điều trị tiếp theo.

“Hệ thống quản lý cấp cứu đột quỵ” có liên kết chuyển viện cũng phát huy hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng biển đảo.

Trung tuần tháng 7/2026, một bệnh nhân 64 tuổi được đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo sau khoảng 2 giờ xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, nói khó, liệt hoàn toàn nửa người phải và yếu nửa người trái.

Các bác sỹ đánh giá bệnh nhân ở thang điểm đột quỵ là 22 (tình trạng nặng, nguy cơ tàn phế cao nếu không được xử trí sớm).

Ngay lập tức, các bác sỹ của Bệnh viện Nhân dân 115 đang thực hiện công tác luân phiên tại Côn Đảo đã hội chẩn khẩn cấp cùng các chuyên gia.

Các kết quả cho thấy, người bệnh chưa ghi nhận xuất huyết não; vùng não bị ảnh hưởng vẫn còn khả năng được điều trị kịp thời.

Sau khi hoàn tất điều trị thuốc tiêu sợi huyết, tri giác và khả năng vận động của người bệnh dần cải thiện, người bệnh nhận thức tốt hơn, nói chuyện được, tay chân bắt đầu cử động.

Trong quá trình theo dõi, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân xuất hiện tình trạng rung nhĩ - một yếu tố có thể gây hình thành cục máu đông từ tim và dẫn đến đột quỵ.

Người bệnh sau đó được trực thăng đưa về Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục chữa trị. Sau quá trình điều trị và phục hồi chức năng, người bệnh đã phục hồi hoàn toàn và được xuất viện./.

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