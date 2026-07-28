Hà Nội triển khai hệ thống quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường

Từ năm học 2026-2027, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội, góp phần số hóa công tác quản lý bữa ăn học đường, tăng cường công khai, minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Thông tin trên được công bố chiều 28/7 tại Hội nghị ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck) do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố chủ trì.

Theo báo cáo từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, toàn thành phố hiện có 3.621 cơ sở giáo dục, trong đó 3.202 cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú, chiếm 88,4%, với hơn 1,18 triệu học sinh ăn bán trú.

Tuy nhiên, công tác quản lý còn nhiều hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất giữa các trường chưa đồng đều; tiêu chí lựa chọn, cảnh báo và tạm dừng nhà cung cấp chưa được chuẩn hóa; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn phân tán, chưa hình thành cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về khắc phục điểm nghẽn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó có Đề án mô hình cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế xây dựng Hệ thống HanoiCheck.

Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn thành phố, từng bước thay thế hồ sơ giấy trong quản lý bán trú và dinh dưỡng học đường.

Hệ thống gồm 5 hợp phần gồm: Hồ sơ dinh dưỡng điện tử; quản lý nhà cung cấp; kiểm soát an toàn thực phẩm số; ứng dụng dành cho cha mẹ học sinh; bảng điều khiển phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Các nhà trường chủ động kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm tại bếp ăn bán trú. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo quy chế triển khai, từ năm học 2026-2027, HanoiCheck sẽ được vận hành theo nguyên tắc "một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm." Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, cấp tài khoản và hỗ trợ kỹ thuật; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn về công tác bữa ăn học đường và chỉ đạo các cơ sở giáo dục; Sở Y tế chuẩn hóa tiêu chí dinh dưỡng và quy trình an toàn thực phẩm số; Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai trên địa bàn; các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp trực tiếp cập nhật, đồng bộ dữ liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sau khi Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố ban hành Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ về bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2026-2027, Sở đã thành lập tổ công tác chuyên trách và ban hành văn bản hướng dẫn tới Ủy ban Nhân dân các xã, phường để triển khai tới từng cơ sở giáo dục.

Cùng với việc phối hợp vận hành HanoiCheck, Sở sẽ hướng dẫn các nhà trường xây dựng và công khai thực đơn trên hệ thống, bảo đảm đủ dinh dưỡng, đúng định mức; tăng cường sự giám sát của phụ huynh; đồng thời tiếp tục tập huấn, hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn và tham mưu các cơ chế cần thiết nhằm bảo đảm việc triển khai công tác bữa ăn học đường đồng bộ, minh bạch và hiệu quả ngay từ đầu năm học mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết hệ thống sẽ được triển khai tại các trường học trên địa bàn toàn thành phố, gồm cả công lập và ngoài công lập.

Bên cạnh các cơ chế, chính sách đã được thành phố ban hành, năm học 2026-2027 có nhiều nội dung mới, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng hướng dẫn, tập huấn vận hành hệ thống phần mềm quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, tập huấn triển khai HanoiCheck; rà soát toàn bộ điều kiện kỹ thuật; công khai việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các đơn vị cung cấp và không tiếp nhận hồ sơ giấy nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch, thống nhất thời gian mở cổng tiếp nhận trên toàn thành phố.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thành lập hội đồng xây dựng thực đơn khung phù hợp theo mùa, bảo đảm yêu cầu về dinh dưỡng, kiểm soát chất lượng thực đơn và lựa chọn đúng các đơn vị cung cấp có đủ năng lực.

Tại hội nghị, đại diện một số xã, phường cho biết sẽ chủ động triển khai hệ thống tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường./.

Hà Nội: Ủy ban nhân dân cấp xã chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú trường học Hà Nội giao ủy ban nhân dân cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng.