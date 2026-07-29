Đội tuyển Việt Nam "binh hùng tướng mạnh" đấu Singapore: Tài Lộc hay Đình Bắc?

Sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc sẽ giúp hàng công của đội tuyển Việt Nam trở nên đáng sợ hơn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc trong việc lựa chọn Tài Lộc hay Đình Bắc đá chính.

Sự trở lại của Tài Lộc và Văn Lâm giúp đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trước cuộc tiếp đón Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A, ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giành trọn 3 điểm trước khi bước vào chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn trên sân của Indonesia.

Dù tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận, Singapore vẫn bị đánh giá ở thế cửa dưới so với Việt Nam. Đánh giá về trận đấu tới, thuyền trưởng của tuyển Singapore, ông Gavin Lee phát biểu: "Việt Nam là đối thủ không hề dễ chơi, một thử thách lớn và chúng tôi hiểu rất rõ điều đó. Tuy nhiên không sao cả, chúng tôi đến Hà Nội để thi đấu với tất cả khả năng của mình"./.