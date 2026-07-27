Futsal Việt Nam đối đầu nhiều đối thủ mạnh ở giải châu lục tại Thái Lan

Huấn luyện viên trưởng Diego Raul Giustozzi đã chính thức triệu tập 18 cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam để chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục - Thái Lan 2026.

Danh sách được ông Diego Raul Giustozzi gọi lên tuyển là sự kết hợp hài hòa giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ đang có phong độ ấn tượng tại giải quốc nội.

Những cầu thủ trụ cột quen thuộc như thủ môn Hồ Văn Ý, Phạm Văn Tú, fixo Nhan Gia Hưng, các ala Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, Từ Minh Quang cùng hai pivo Nguyễn Thịnh Phát và Nguyễn Đa Hải đều được triệu tập.

Ngoài ra, danh sách lần này ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ triển vọng, trong đó đáng chú ý là ala Huỳnh Văn Hoài. Cầu thủ trẻ khoác áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự tiến bộ rõ nét và được kỳ vọng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở vị trí fixo, Nguyễn Trọng Kiên tiếp tục được trao cơ hội sau mùa giải thành công cùng Thái Sơn Bắc. Nguyễn Trọng Kiên vừa góp công lớn giúp đội bóng lên ngôi vô địch Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026, chấm dứt 16 năm chờ đợi.

Cùng với Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam - một gương mặt trẻ khác của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc cũng có lần đầu góp mặt khi được ông Diego Raul Giustozzi điền tên vào danh sách.

Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng thông minh cùng khả năng đi bóng và dứt điểm chéo góc hiệu quả.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm (Sài Gòn Titans) là một trong những phát hiện đáng chú ý của mùa giải năm nay. Thi đấu ở vị trí ala, cầu thủ trẻ này gây ấn tượng với lối chơi năng nổ, tốc độ và khả năng tạo đột biến, qua đó lần đầu được huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Danh sách các cầu thủ Futsal Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Theo kế hoạch, giải giao hữu vô địch châu lục - Thái Lan 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), với sự tham dự của 5 đội tuyển gồm Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Trong số này, các đội Nga, Thái Lan và Afghanistan đều đang đứng trên Việt Nam ở bảng xếp hạng.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc.

Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai (28/7) và sẽ có ít ngày để chuẩn bị cho giải đấu.

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ bắt đầu giải đấu bằng thử thách khó khăn khi phải đối đầu đội tuyển Nga (18 giờ ngày 1/8).

Tiếp đó, đoàn quân của ông Diego Raul Giustozzi sẽ lần lượt chạm trán với New Zealand (18g ngày 2/8), Afghanistan (20g30 ngày 3/8) và chủ nhà Thái Lan (20g30 ngày 5/8).

Giải đấu là dịp để huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá các nhân tố mới và hoàn thiện đội hình trước những mục tiêu quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian tới./.

Việt Nam giành hạng 3 giải Futsal Đông Nam Á sau chiến thắng tưng bừng Giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Futsal Australia, đội tuyển Futsal Việt Nam giành huy chương Đồng giải Futsal Đông Nam Á 2026.