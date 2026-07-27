Xem trực tiếp Singapore-Timor Leste tại ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Sau màn ra quân nhọc nhằn trước Campuchia, đội tuyển Singapore sẽ tiếp tục hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng màn đón tiếp Timor Leste trên sân nhà Jalan Besar vào lúc 18g.

Đây cũng là lần thứ tư Singapore có dịp đối đầu Timor Leste ở đấu trường AFF Cup.

Lịch sử đang nghiêng về phía Singapore khi đội bóng này toàn thắng trước Timor Leste ở ba lần gặp nhau trước đây, trong đó chiến thắng đậm nhất là 6-1 vào năm 2018.

Singapore đã ghi tổng cộng 11 bàn qua 3 trận và chỉ một lần để Timor Leste chọc thủng lưới.

Những gì đã diễn ra cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội và không quá bất ngờ nếu Singapore tiếp tục "gieo sầu" cho Timor Leste ở trận này.

Nếu tiếp tục đánh bại Timor Leste, đội tuyển Singapore sẽ có 6 điểm, vượt qua Việt Nam để tạm chiếm ngôi đầu bảng A.

Kết quả này cũng giúp họ có màn chạy đà thuận lợi trước chuyến hành quân đến Mỹ Đình để gặp Việt Nam vào ngày 31/7 tới.

Trận đấu giữa Singapore và Timor Leste thuộc lượt 2 bảng A AFF Cup 2026, được trực tiếp trên VTV6, FPT Play và TV360./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 27/7: Singapore vượt qua Việt Nam? Đội tuyển Singapore sẽ vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng nếu giành điểm trước Timor Leste, trong khi Indonesia chính thức nhập cuộc ASEAN Cup 2026.