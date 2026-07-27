Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 27/7: Singapore vượt qua Việt Nam?

Hôm nay (27/7), bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 2.

Ở lượt đấu này, đội tuyển Singapore sẽ đối đầu đội tuyển Timor Leste trên sân nhà Jalan Besar vào lúc 19 giờ.

Singapore hiện đang có trong tay 3 điểm sau trận thắng Campuchia ở ngày ra quân. Thế nên, họ sẽ vượt qua Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng nếu giành điểm trước Timor Leste.

Với lực lượng đồng đều hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee chắc chắn hướng đến chiến thắng để chạy đà tốt cho chuyến làm khách trên sân của Việt Nam vào ngày 31/7 tới.

Còn vào lúc 20g30, đội tuyển Indonesia sẽ chính thức nhập cuộc chơi khi có màn đón tiếp Campuchia trên sân nhà Pakansari.

Indonesia chính là thách thức lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026./.

Lịch thi đấu ngày 27/7 19g00 Singapore-Timor Leste

20g30 Indonesia-Campuchia