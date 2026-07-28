Đội tuyển U23 Việt Nam hội quân, rà soát lực lượng hướng tới ASIAD 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày mai (29/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 2026.

Danh sách hội quân lần này gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China (tháng Ba) vừa qua.

Trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt…

Do nhiều cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia hoặc cùng câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải mới của V.League, U23 Việt Nam chưa thể quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Kế hoạch hội quân của một số cầu thủ cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ tại đội tuyển và kế hoạch của các câu lạc bộ chủ quản.

Trong thời gian Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Championship 2026, Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung này.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 2026.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait./.

ASIAD 2026: U23 Việt Nam 'dễ thở,' đội tuyển nữ vào bảng 'tử thần' Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" với sự góp mặt của Uzbekistan, Philippines và Kuwait, trong khi đội tuyển nữ nằm ở bảng "tử thần" cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.