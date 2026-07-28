Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 28/7: Malaysia chiếm ngôi đầu của Thái Lan?

Hôm nay 28/7, bảng B giải bóng đá vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 2.

Ở loạt trận này, đội tuyển Malaysia sẽ trở về sân nhà Kuala Lumpur để tiếp đón Lào, vào lúc 20h hôm nay 28/7.

Đây là cơ hội rất tốt để thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe giành chiến thắng để vượt qua Thái Lan, vươn lên dẫn đầu bảng B.

Trước cuộc chạm trán này, lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Malaysia khi đội bóng này giành đến 7 trận thắng và hòa 2 trận trước Lào tại ASEAN Cup.

Tính trên mọi đấu trường, Malaysia gặp Lào 21 trận và có thành tích áp đảo khi giành đến thắng 15 trận, hòa 5 và chỉ thua duy nhất 1 trận.

Rõ ràng, mọi lợi thế đang nghiêng về phía Malaysia trong cuộc chạm trán với Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B ASEAN Cup 2026.

Còn vào lúc 17g, đội tuyển Philippines sẽ chính thức bước vào giải đấu bằng cuộc đón tiếp Myanmar trên sân nhà New Clark City Athletics.

Tại các kỳ ASEAN Cup, hai đối thủ này đã gặp nhau 4 lần, trong đó 3 trận kết thúc với tỷ số hòa và 1 chiến thắng nghiêng về Philippines.

ASEAN Cup 2026: Singapore vượt qua Việt Nam, Indonesia thắng tưng bừng Singapore đã tạm vượt qua Việt Nam để giành vị trí nhất bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận thắng Timor Leste, trong khi Indonesia cũng ra quân bằng chiến thắng tưng bừng.

Trước trận đấu này, Philippines đang có chuỗi trận ấn tượng - 8 trận bất bại liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2024, trong đó có 6 chiến thắng.

Bên kia chiến tuyến, Myanmar gây thất vọng khi để thua 3 trận đấu chính thức liên tiếp gần đây nhất, thủng lưới tới 10 bàn và chỉ ghi được 2 bàn.

Với việc để thua ngày ra quân, trận đấu trên sân Philippines mang tính quyết định rất lớn đến "số phận" của Myanmar tại giải đấu. Họ buộc phải thắng mới có cơ hội giành quyền vào bán kết./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup ngày 28/7 17g00 Philippines-Myanmar

20g00 Malaysia-Lào