Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược với SABECO

Sáng 28/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức lễ ký kết và công bố Bia Sài Gòn chính thức trở thành Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029.

Trước đó, từ năm 2022, SABECO đã đồng hành, góp phần tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia chuẩn bị, tập huấn và tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Đây là nguồn lực quan trọng giúp các đội tuyển từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường khu vực và châu lục.

Bước sang giai đoạn hợp tác mới từ 2026 đến 2029, VFF và SABECO sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch VFF, khẳng định việc thỏa thuận hợp tác được tiếp tục gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm đồng hành hiệu quả.

"Việc VFF và SABECO nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực để các đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới," Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Về phía SABECO, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, đưa người hâm mộ đến gần hơn với các đội tuyển quốc gia đồng thời chung tay xây dựng môi trường để các thế hệ cầu thủ trẻ phát triển, nuôi dưỡng khát vọng và hướng tới những thành công mới trong tương lai.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú và Tổng giám đốc SABECO Lester Tan Teck Chuan thực hiện nghi thức ký kết Bia Saigon trở thành Nhà tài trợ chính cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, trên nền tảng những kết quả đạt được trong thời gian qua, việc gia hạn và nâng tầm hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài giữa hai bên trong việc phát triển các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Đây cũng là bước tiến mới trong việc huy động nguồn lực xã hội, góp phần xây dựng nền bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững, hướng tới những thành công mới trên đấu trường khu vực và quốc tế./.

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