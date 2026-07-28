Đội tuyển Trung Quốc rút khỏi giải FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Trung Quốc đã quyết định rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu đặc biệt đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức dành cho các đội tuyển khu vực Đông Nam Á và một số đội khách mời.

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong các tháng 9-10 tới, với sự tham dự của 14 đội, gồm 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng 3 đội khách mời là Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Giải đấu được chia thành 2 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Hạng Nhất gồm 8 đội, trong khi hạng Nhì có 6 đội. Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) là 2 địa điểm đăng cai.

Việc đội tuyển Trung Quốc rút lui khiến số đội tham dự hiện còn 13, trong đó chỉ còn 2 đội khách mời ngoài khu vực là Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). FIFA chưa công bố đội tuyển sẽ được mời thay thế.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nhằm tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết ASEAN Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Thay vào đó, đội tuyển Trung Quốc sẽ tham dự một giải giao hữu quốc tế gồm 5 đội diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 tại thành phố Trùng Khánh, lần lượt gặp Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine.

Động thái này được đánh giá là một phần trong kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển Trung Quốc thông qua việc thi đấu với các đối thủ có trình độ và phong cách đa dạng, phục vụ mục tiêu hướng tới ASEAN Cup 2027. Tại giải đấu này, Trung Quốc nằm ở bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan.

Khác với ASEAN Cup truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu chính thức được FIFA công nhận và các trận đấu sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của bóng đá khu vực.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở hạng Nhất cùng các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Ấn Độ và đội khách mời thay thế Trung Quốc nếu FIFA hoàn tất việc mời bổ sung.

Đây được xem là cơ hội để các đội tuyển Đông Nam Á tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA và cọ xát với các đối thủ ngoài khu vực./.

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