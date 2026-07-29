Cà Mau: “Lá chắn thép” phòng ngừa ma túy nơi cửa biển

Những chuyến vươn khơi kéo dài hàng tuần, hàng tháng giữa muôn trùng sóng gió đòi hỏi người ngư dân phải có sức bền thể chất và tinh thần vững vàng.

Tuy nhiên, từ chính sự khắc nghiệt của nghề biển, tệ nạn ma túy đã và đang len lỏi vào các khoang tàu, bến cảng. Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo dựng “lá chắn thép” bảo vệ an toàn cho ngư dân, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển cực Nam của Tổ quốc.

“Đi từng bến, đến từng tàu, rà từng người”

Xuất phát từ suy nghĩ sai lầm cho rằng, sử dụng ma túy giúp chống mệt mỏi, tăng sức dẻo dai và tỉnh táo để thức đêm đánh bắt, một bộ phận thuyền viên, lao động biển đã vướng vào “cái chết trắng.”

Điều này không chỉ tàn phá sức khỏe người lao động mà còn biến các con tàu thành mối nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn lao động và an ninh trật tự trên biển.

Đại tá Đặng Văn Hữu, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh việc sử dụng chất ma túy trên biển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ tai nạn lao động thương tâm. Hành vi ảo giác do ma túy gây mất kiểm soát, kéo theo các vụ đâm va tàu thuyền hoặc xung đột giữa các lao động.

Ngư dân xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị cho các chuyến vươn khơi bám biển. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Trước tình hình đó, Công an tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết liệt triển khai kế hoạch rà soát, kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với thuyền viên và lao động nghề biển.

Địa bàn các cảng cá, bến đậu tại Cà Mau thường xuyên có lưu lượng lớn phương tiện và lao động từ nhiều địa phương đổ về giao thương. Sự biến động nhân khẩu liên tục cùng đặc thù công việc đi biển dài ngày khiến môi trường này dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng.

Nhận diện rõ nguy cơ, lực lượng chức năng đã quán triệt phương châm “chủ động chặn đứng vi phạm ngay từ khi tàu còn ở bến.”

Tại các trạm kiểm soát Biên phòng và bến cảng, các tổ công tác liên ngành thực hiện phương châm “đi từng bến, đến từng tàu, rà từng người.” Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, giấy tờ tùy thân của thuyền viên trên các phương tiện đang neo đậu hoặc làm thủ tục xuất, nhập bến; đồng thời lấy mẫu test nhanh ma túy tại chỗ.

Quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, công khai, khách quan và tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật. Song song việc kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ kiên trì giải thích để ngư dân hiểu rõ mục đích của đợt rà soát nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính bản thân họ và bảo đảm an toàn cho cả con tàu.

Thượng tá Trần Văn Đức, Trưởng Công an phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, ngay khi kế hoạch được ban hành, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nhà Mát tổ chức ra quân kiểm tra hành chính và test nhanh chất ma túy.

Trong ngày đầu ra quân, hơn 10 phương tiện đánh bắt với 58 thuyền viên đã được kiểm tra và ghi nhận 100% mẫu cho kết quả âm tính. Đây là tín hiệu rất tích cực, chứng minh hiệu quả bước đầu của công tác phòng ngừa, răn đe.

Song song với công tác kiểm tra, một điểm sáng nổi bật trong đợt cao điểm là việc đổi mới tư duy tuyên truyền. Thay vì tổ chức các buổi hội nghị khô cứng tại hội trường - nơi rất khó tập hợp đầy đủ ngư dân do đặc thù giờ giấc con nước, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đã chuyển sang hình thức tuyên truyền lưu động, linh hoạt ngay tại mặt cầu cảng, trạm kiểm soát.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục xuất bến, ngư dân được nghe phổ biến kiến thức pháp luật một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Lực lượng chức năng tập trung làm rõ tác hại của ma túy đá, bác bỏ quan niệm sai lầm về việc "dùng ma túy để chống mệt mỏi," đồng thời cảnh báo các thủ đoạn rủ rê của tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ cũng lồng ghép tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phổ biến ranh giới vùng biển Việt Nam, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp thời tiết xấu và duy trì thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố trên biển.

Vững tin vươn khơi bám biển

Các cảng bốc dỡ hàng hóa cũng trở thành điểm tuyên truyền lưu động hiệu quả của lực lượng chức năng. (Ảnh: Trọng Nguyễn/TTXVN phát)

Sự chân thành, gần gũi của lực lượng chức năng đã nhận được sự đồng thuận của ngư dân. Nhiều chủ tàu, tài công và thuyền viên tự nguyện ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy, không chứa chấp và kiên quyết từ chối sử dụng lao động nghiện ma túy.

Ông Vũ Văn Anh, một ngư dân lâu năm khai thác trên vùng biển Gành Hào, tỉnh Cà Mau chia sẻ sự an toàn của mỗi chuyến biển không chỉ nằm ở thời tiết hay con sóng mà ở chính sự tỉnh táo của từng người lao động trên tàu. Mỗi thuyền viên kiên quyết nói không với ma túy là đang tự bảo vệ mạng sống của bản thân và giữ gìn mái ấm gia đình ở đất liền.

Công tác rà soát, kiểm tra chất ma túy không đơn thuần là đợt kiểm tra hành chính ngắn hạn mà là chiến lược căn cơ nhằm kiến tạo môi trường lao động an toàn, văn minh trên biển. Việc siết chặt kiểm soát từ bờ và gắn trách nhiệm của chủ tàu trong khâu tuyển dụng lao động đã tạo dựng niềm tin vững chắc cho các chủ phương tiện yên tâm đầu tư sản xuất.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang phát huy hiệu quả thiết thực. Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền nâng cao nhận thức với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm không chỉ giúp giữ sạch địa bàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội mà còn củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân trên tuyến biển.

Những đợt kiểm tra nghiêm túc, những nụ cười rạng rỡ khi nhận kết quả âm tính cùng các bản cam kết được ký kết ngay trên cầu cảng chính là điểm tựa vững chắc, giúp ngư dân Cà Mau vững tin rẽ sóng vươn khơi, vừa phát triển kinh tế biển, vừa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

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