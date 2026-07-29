Khẩn trương xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Ngày 29/7, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ Km 144+550 (xã Tuy Phong) trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Việc sớm đưa vào hoạt động các trạm dừng nghỉ góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng điều kiện để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ. Do đó, tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án 7 khẩn trương hoàn tất thủ tục, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công theo kế hoạch.

Đối với trường hợp còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong và các đơn vị liên quan tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng theo tiến độ Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Thi công các hạng mục như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, cây xăng… tại trạm dừng nghỉ km 205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích đất thu hồi để xây dựng trạm dừng nghỉ Km 144+550 trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết là 10,857 ha (gồm 17 trường hợp bị thu hồi). Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 17/17 trường hợp với tổng kinh phí hơn 6,65 tỷ đồng.

Công tác chi trả đã hoàn thành cho 7 hộ dân; đồng thời đã tổ chức bàn giao mặt bằng của 16/17 trường hợp cho Ban Quản lý dự án 7 với diện tích 9,076 ha, đạt 83,6% tổng diện tích thu hồi.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, diện tích mặt bằng đã được bàn giao cơ bản đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng trạm dừng nghỉ Km144+550 trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư tổ chức, bố trí nguồn lực, nhân sự phối hợp chặt chẽ với địa phương, Ban Quản lý dự án 7 thực hiện việc tiếp nhận mặt bằng từng phần thực hiện các thủ tục thi công xây dựng; triển khai xây dựng ngay các hạng mục ưu tiên, không chờ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Thi công trạm dừng nghỉ tại km 205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết qua địa bàn Lâm Đồng có 2 trạm dừng nghỉ tại km 205+092 (xã Hàm Thuận Bắc) và km 144+560 (xã Tuy Phong). Hiện, trạm dừng nghỉ tại km 205+092 (có diện tích khoảng 10ha; tổng vốn đầu tư khoảng 390 tỷ đồng) đã hoàn tất và đưa vào phục vụ người dân; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Riêng trạm dừng nghỉ tại km 144+560 (xã Tuy Phong) các đơn vị chưa thể triển khai xây dựng do vướng giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài 100 km được thông xe vào tháng 5/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là trục giao thông quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Trung đi vào Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng giảm tải cho quốc lộ 1A.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Lâm Đồng) dài hơn 100km đã đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống theo dõi giao thông thông minh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay 20/21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam đã được triển khai, trong đó 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác; 9 trạm có công trình dịch vụ công cộng thiết yếu đưa vào khai thác; 3 trạm đang khai thác tạm; 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công cộng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết; khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026./.