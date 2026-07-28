Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 12 điểm ùn tắc giao thông còn lại

Sau 6 tháng triển khai Kế hoạch số 383/KH-UBND, Hà Nội đã xử lý 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, đạt 76%.

Đối với 12 điểm còn lại, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; không báo cáo chung chung theo hướng “tiếp tục theo dõi.”

Xử lý 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc

Chiều 28/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các nhiệm vụ giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Nhiều phương án tổ chức giao thông tại các nút giao, trục hướng tâm, cửa ngõ và khu vực thi công đã được triển khai. Thành phố đã điều chỉnh đèn tín hiệu theo thời gian thực tại 188/564 nút giao, duy trì 22 tuyến “làn sóng xanh.”

Hằng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông tại 287 vị trí, nút giao trọng điểm; bố trí 128 vị trí ứng trực khi xảy ra mưa lớn, ngập úng.

Qua hệ thống điều hành giao thông, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 10-12 vị trí xảy ra ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm và được lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, giải tỏa.

Tuy nhiên, 12 điểm thường xuyên ùn tắc còn lại đều thuộc nhóm khó xử lý, gồm 5 điểm chịu ảnh hưởng của rào chắn thi công công trình và 7 điểm có lưu lượng phương tiện vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng hiện trạng.

Tăng cường điều hành giao thông bằng công nghệ

Tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, cho biết Trung tâm Điều khiển giao thông giai đoạn 1 được đưa vào sử dụng từ ngày 13/12/2025 với 1.837 camera AI. Từ ngày 1/7/2026, giai đoạn 2 được đưa vào sử dụng với 2.460 camera AI, nâng tổng số camera AI lên 4.297.

Công an thành phố cũng đang lắp đặt 36 bảng thông tin điện tử tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô. Hệ thống sẽ hiển thị tình trạng lưu lượng giao thông theo màu sắc, đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông lựa chọn lộ trình khác khi một tuyến đường xảy ra ùn tắc.

Đơn vị thi công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hệ thống bảng thông tin giao thông điện tử trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Một trong những nguyên nhân làm phát sinh ùn tắc hiện nay là việc rào chắn phục vụ thi công các công trình trọng điểm, công trình cấp bách và các tuyến giao thông xuyên tâm.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập kết vật liệu đúng nơi quy định, thi công đến đâu thu dọn đến đó và thu hẹp phạm vi rào chắn xuống mức thấp nhất có thể để dành lại mặt đường cho người tham gia giao thông.

Trong điều kiện hệ thống giao thông tĩnh đang quá tải, Đại tá Trần Đình Nghĩa cũng khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và giảm áp lực ùn tắc.

Liên quan đến các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết liên ngành Sở Xây dựng và Công an thành phố đang duy trì hoạt động của 5 tổ công tác trên thực địa và hệ thống điều khiển giao thông; phối hợp tổ chức ứng trực tại 266 nút giao để điều tiết phương tiện.

Các đơn vị đã xây dựng phương án, kịch bản tổ chức và điều hành giao thông khi xảy ra thời tiết cực đoan, mưa lớn, úng ngập.

Toàn thành phố hiện còn 42 vị trí rào chắn thuộc 9 dự án. Một số dự án chậm tiến độ; việc thu hẹp, tháo dỡ rào chắn và hoàn trả mặt đường tại một số nơi chưa kịp thời, chưa bảo đảm độ êm thuận, vệ sinh môi trường và an toàn cho người tham gia giao thông.

Kiến nghị tháo gỡ bất cập hạ tầng

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ cho biết, tốc độ đô thị hóa và mật độ giao thông trên địa bàn ngày càng tăng, trong khi diện tích mặt đường còn nhỏ hẹp nên có thời điểm xảy ra ùn tắc.

Phường Tây Hồ xác định tiếp tục ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Hiện địa phương đã lắp đặt gần 400 camera, trong đó có hơn 20 camera AI, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, bổ sung hệ thống biển báo tại những tuyến đường còn bất cập.

Từ ngày 1/7, Công an thành phố Hà Nội đưa thêm 2.460 camera AI vào hoạt động giải quyết 5 điểm nghẽn Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành phát triển hệ thống bãi đỗ xe, giao thông công cộng và các công trình hỗ trợ; đồng thời phát huy hiệu quả vùng phát thải thấp, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm.

Phường Hoàn Kiếm cũng kiến nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý không gian đi bộ, không gian kinh tế ban đêm và việc khai thác lòng đường, hè phố tại những khu vực có tính chất đặc thù.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an các xã, phường và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ 12 điểm thường xuyên ùn tắc còn lại.

Đối với các điểm ùn tắc do quá tải lưu lượng, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn, phân làn, điều tiết phương tiện, tổ chức giao thông một chiều hoặc áp dụng quy định cấm rẽ, cấm dừng, đỗ theo khung giờ nếu đủ điều kiện. Các phương án phải được khảo sát, đánh giá tác động, thí điểm và theo dõi hiệu quả, tránh tình trạng xử lý điểm này nhưng làm phát sinh ùn ứ tại điểm khác.

Với các điểm ùn tắc do rào chắn thi công, Sở Xây dựng được đề nghị kiểm soát từng vị trí, xác định rõ mốc thu hẹp, tháo dỡ và hoàn trả mặt đường. Những trường hợp thi công không đúng phương án tổ chức giao thông, kéo dài thời gian chiếm dụng lòng đường, hè phố, không bảo đảm an toàn hoặc hoàn trả mặt đường không êm thuận phải bị xử lý nghiêm.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá, ùn tắc giao thông vẫn là áp lực rất lớn đối với thành phố khi phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng, trong khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thi công công trình và phát triển các khu đô thị mới tạo sức ép ngày càng lớn lên hạ tầng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành giải pháp đột phá, đi vào thực chất, không dừng ở việc lắp đặt thiết bị hoặc xây dựng phần mềm mà phải tạo chuyển biến rõ rệt trong phát hiện sớm, cảnh báo, phân luồng và xử lý ùn tắc./.

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