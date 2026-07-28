Hà Nội: Từ ngày 29/7, tổ chức giao thông trên đường gom 2 bên đường Hoàng Tùng

Ngày 28/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm thực hiện thi công hệ thống thoát nước và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trên 2 đường gom Hoàng Tùng trong phạm vi thi công công trình nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, từ ngày 29/7-29/9, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức giao thông trên đường gom 2 bên đường Hoàng Tùng.

Cụ thể, lực lượng chức năng thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công hệ thống thoát nước mưa hai bên đường gom đường Hoàng Tùng, đoạn từ nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long đến đường Nam An Khánh, chiều dài mỗi bên khoảng 400m, cống bê tông cốt thép đúc sẵn, kích thước cống 1,2mx1,2m; chia tuyến cống thành các phân đoạn từ 60m-120m để thi công; quây rào phạm vi thi công bằng rào tôn trên đường gom (trái, phải) đường Hoàng Tùng, thi công theo hình thức cuốn chiếu từng phân đoạn.

Về phân luồng giai đoạn 1 (thi công các phân đoạn 1A, 1B và 2A, 2B), đường gom phải đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ ngã ba nút giao đường trước sảnh B1 Chung cư Gemek với đường gom Hoàng Tùng (Ga GP1-10) đến ngã ba, nút giao trước Ngân hàng Techcombank (Ga GP1-19), chiều dài khoảng 200m: Các phương tiện từ Chung cư Gemek và khu vực đường gom phải Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội đi theo đường nội khu phía sau tòa Chung cư Gemek-Đường gom đường Hoàng Tùng-đường Hoàng Tùng - trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Đường gom trái đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ nút giao phố Thiên Quý (GT01-02), đến nút giao phố Văn Khúc (GT1-11), chiều dài khoảng 200m: Các phương tiện từ Khu đô thị bên trái đường Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội theo đường nội bộ khu đô thị, đường gom Hoàng Tùng-đường Thiên Phúc/đường Hoàng Tùng-trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Đối với phân luồng đoạn 2 (thi công các phân đoạn 3A, 3B và 4A, 4B), đường gom phải đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ ngã ba nút giao trước Ngân hàng Techcombank (Ga GP1-20), đến nút giao đường Nam An Khánh (GP1-26), chiều dài khoảng 200m: Các phương tiện từ chung cư Gemek và khu vực đường gom phải đường Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội đi theo đường nội khu-làn trái đường Hoàng Tùng (trong phạm vi dự án, qua lối mở tại ngã ba trước ngân hàng Techcombank)-đường Hoàng Tùng/đường Thiên Phúc-trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Đường gom trái đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ nút giao phố Văn Khúc (GT1-12) đến nút giao đường Nam An Khánh (GT1-20), chiều dài khoảng 200m: Các phương tiện từ Khu đô thị bên trái đường Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội theo đường nội bộ khu đô thị, đường gom trái đường Hoàng Tùng-đường Hoàng Tùng/đường Thiên Phúc-trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng thành phố, Liên danh Thăng Long có trách nhiệm khảo sát kỹ hạ tầng kỹ thuật, liên hệ, làm việc với các đơn vị quản lý hệ thống cây xanh, chiếu sáng, cấp, thoát nước, các công trình ngầm, nổi liên quan trong phạm vi thi công của dự án để thống nhất khớp nối, di chuyển đảm bảo an toàn và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Cùng với đó, chủ đầu tư và nhà thầu chủ trì, bố trí người hướng dẫn giao thông tại các vị trí thi công; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Tây Mỗ, xã An Khánh trong quá trình thi công để hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong khu vực, đảm bảo giao thông thông suốt; lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông.

Các phương tiện máy thi công, vật tư vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào; có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công; Bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi che chắn, cầu rửa xe; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát việc thu hẹp rào chắn phạm vi thi công, hạn chế tối đa phạm vi lấn chiếm lòng đường, hè đường; chỉ rào chắn khi thi công, hoàn trả mặt đường ngay khi dừng thi công hoặc ngay khi đã hoàn thành; lập bản đồ theo dõi vị trí, kích thước rào chắn trong quá trình thi công và báo cáo Sở Xây dựng mỗi khi có biến động. Các vị trí thi công cắt ngang các nút giao, các tuyến ngõ yêu cầu chỉ thi công ban đêm, thời gian thi công từ 22h, hoàn thành trước 5h sáng hôm sau...

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông khu vực.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, xã An Khánh bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo các lực lượng, đơn vị phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân khu vực thi công về nội dung, tiến độ thực hiện dự án./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường La Thành Các phương tiện trên đường La Thành hiện trạng có nhu cầu đi đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục đi theo biển chỉ dẫn vào đường Vành đai 1 mới đã thi công xong để đi đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục.

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