Hà Nội chuyển từ “tạo chuyển biến” trong quản lý đô thị sang “duy trì bền vững”

Ngày 28/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các nhiệm vụ giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Lấy kết quả thực tế làm căn cứ đánh giá

Sau 6 tháng triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND, trật tự đô thị tại nhiều khu vực của Hà Nội đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chợ cóc, điểm trông giữ xe trái phép vẫn tái diễn. Thành phố yêu cầu chuyển từ xử lý theo đợt sang quản lý thường xuyên, lấy kết quả thực tế làm căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Tại hội nghị, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, cho biết phường có diện tích khoảng 1,91km2, dân số hơn 105.000 người, với hơn 9.100 hộ kinh doanh và khoảng 3.500 doanh nghiệp. Đây là địa bàn tập trung khu phố cổ, phố cũ, hồ Hoàn Kiếm cùng nhiều tuyến phố thương mại, dịch vụ, nên chịu áp lực lớn về trật tự đô thị.

Phường đã xây dựng phương án quản lý riêng đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, các tuyến phố kinh doanh ban đêm, khu vực Đồng Xuân, chợ Hàng Da, càphê đường tàu và các điểm trông giữ phương tiện.

Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng đô thị văn minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ tháng 11/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 3.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, gần 700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và 75 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm nhìn nhận vi phạm chủ yếu phát sinh vào buổi tối, sáng sớm, ngày nghỉ, lễ, Tết; có tính chất nhỏ lẻ, cơ động và dễ tái diễn nếu không duy trì lực lượng thường xuyên.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, phường đã xử phạt 1.540 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; tháo dỡ 1.151 mái che, mái vẩy, 768 biển hiệu, biển quảng cáo và 179 bục bệ, cầu dẫn xe.

Phường cũng vận động 1.734 hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; lắp đặt gần 400 camera, trong đó có hơn 20 camera AI để phục vụ giám sát, xử lý vi phạm.

Vỉa hè thông thoáng, trật tự đô thị ngăn nắp, sạch sẽ trên tuyến Lạc Long Quân. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Địa phương vẫn đối mặt với tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; đổ rác, phế thải không đúng quy định. Một số tuyến như Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Yên Phụ có vỉa hè nhỏ hoặc không có vỉa hè, gây khó khăn cho việc tổ chức giao thông và bảo đảm lối đi cho người dân.

Đặc biệt, phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường xử lý vi phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Hiện địa bàn đã lắp đặt gần 400 camera, trong đó có hơn 20 camera AI phục vụ giám sát và xử lý vi phạm.

Không để “ra quân rầm rộ, sau đó buông lỏng”

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đánh giá sau 6 tháng triển khai, việc giải quyết hai “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông đã tạo chuyển biến bước đầu.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở ra quân, giải tỏa, xử phạt mà không duy trì thường xuyên, không có phương án quản lý sau xử lý và không xác định rõ trách nhiệm, vi phạm sẽ tái diễn.

Công an thành phố xác định thời gian tới phải chuyển từ “tạo chuyển biến” sang “duy trì bền vững,” từ “phối hợp thực hiện” sang phân công rõ trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các tuyến, điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng; cập nhật danh sách điểm nóng, điểm có nguy cơ tái vi phạm và những điểm đã giải tỏa nhưng cần duy trì. Không để tình trạng ra quân rầm rộ, sau đó buông lỏng; không để xử lý xong nhưng không duy trì; không để cùng một điểm vi phạm lặp lại nhiều lần nhưng không xác định được trách nhiệm cụ thể.

Các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường phải trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình địa bàn; tổ chức xử lý, chỉnh trang đúng quy định. Việc xử lý phải đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và có hình ảnh trước, sau xử lý.

Bãi trông giữ xe tự phát dưới gầm nhà ga Cầu Giấy. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá việc giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị mới ở giai đoạn đầu; một số địa bàn chuyển biến chưa bền vững, xử lý xong lại tái vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chuyển từ “kiểm tra, phát hiện” sang “kiểm đếm kết quả, xử lý trách nhiệm.” Những địa bàn đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không chuyển biến, để vi phạm tái diễn kéo dài phải được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện đối với tình hình trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 52.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 35 tỷ đồng; tổ chức hơn 4.100 lượt kiểm tra sau giải tỏa và phân công cán bộ theo dõi hơn 310 điểm đã được xử lý. Toàn thành phố đã giải tỏa hơn 15.000 biển hiệu; hơn 8.600 mái che, mái vẩy; hơn 5.100 bục bệ, cầu dẫn; 148 điểm tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè; 54 điểm trông giữ phương tiện gây mất mỹ quan đô thị và hơn 2.400 trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Việc ứng dụng công nghệ bước đầu tạo chuyển biến trong phương thức quản lý. Trong 6 tháng, các tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 27.000 hình ảnh vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường để chuyển cơ sở xác minh, xử lý.

Tính đến ngày 1/6, hơn 25.000 trường hợp đã bị xử phạt qua camera, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mạng lưới giám sát chưa đồng đều. Đến ngày 20/6, mới có 38/126 xã, phường thành lập trung tâm camera giám sát. Hạ tầng camera tại một số địa bàn chưa bao quát các tuyến, khu vực phức tạp; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và quy trình xử lý vi phạm qua hình ảnh còn hạn chế.

Một vấn đề khác là tình trạng thiếu bãi đỗ xe. Toàn thành phố có 1.139 điểm trông giữ phương tiện, trong đó 614 điểm được cấp phép và 525 điểm không phép.

Nhu cầu dừng, đỗ phương tiện tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông tĩnh chưa đáp ứng dẫn đến phát sinh các điểm trông giữ tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè./.

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