Cựu Chủ tịch Mediphar bị đề nghị mức án từ 15-18 năm tù

Sau hơn 1 ngày xét xử, chiều 28/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA - Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco - Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương - Công ty Hùng Phương) mức án từ 15-18 năm tù về 3 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) bị đề nghị mức án từ 11-13 năm tù về 2 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.Có 12 bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù về các tội danh nêu trên.

Bản luận tội của Viện Kiểm sát nêu rõ, trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng cùng Khúc Minh Vũ chỉ đạo nhóm bị cáo khác thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả; thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các bị cáo là nhân viên trong hệ thống công ty của Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Phúc Minh Vũ, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo, đóng vai trò đồng phạm giúp sức, chỉ được hưởng lương, không được hưởng lợi từ số tiền sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Do đó, cần phân hóa trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

Riêng nhóm 3 bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt, Phan Công Chiến là cán bộ của cơ quan Nhà nước (Cục Hải quan, Bộ Y tế) đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh để bỏ qua và giúp đỡ cho lô hàng nguyên liệu, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Tuân giữ vai trò chính trong việc nhận tiền, phân công 2 bị cáo còn lại thực hiện hành vi giúp sức cho mình để thực hiện công việc theo yêu cầu của Nguyễn Đăng Mạnh.

Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2016-2025, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã cùng đồng phạm lập "hệ sinh thái," nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA để sản xuất thực phẩm chức năng bán ra thị trường.

Bằng cách copy công thức trên mạng Internet và của các nhãn hàng khác, Mạnh cùng đồng phạm chế ra các sản phẩm thực phẩm chức năng, nhưng chỉ có dưới 30% hàm lượng chất so với công bố.

Quá trình thực hiện hành vi sản xuất thực phẩm giả, các bị cáo dùng tiền hối lộ cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được chứng nhận công bố 200 sản phẩm. Trong đó, 88 sản phẩm được xác định là hàng giả, mang về doanh thu 540 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh cũng dùng 2 hệ thống sổ sách che giấu trên 1.700 tỷ doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 300 tỷ đồng, sau khấu trừ là gần 144 tỷ đồng.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, luật sư bào chữa đã tham gia đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo./.

Vụ MediPhar: Quy trình khép kín sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả Nguyễn Năng Mạnh đã cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, tổng giá trị hàng giả là 540 tỷ đồng, thu lợi bất chính 264,7 tỷ đồng.

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