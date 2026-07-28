Vinh quang Việt Nam 2026: Tôn vinh những điển hình "kiến tạo và cống hiến"

Hôm nay (28/7), Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với chủ đề "Kiến tạo và cống hiến" đã vinh danh 13 tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết sau 22 lần tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã khẳng định được tầm ảnh hưởng, độ lan tỏa sâu rộng và niềm tin của xã hội. Điều làm nên sức sống lâu bền của Chương trình không chỉ là những danh hiệu cao quý, mà còn là khả năng tìm thấy trong đời sống những câu chuyện thật, tấm gương thật về lao động, trí tuệ, về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, ý chí, nghị lực và những hy sinh thầm lặng.

Những câu chuyện, tấm gương ấy đã được Chương trình lan tỏa đến đông đảo công chúng, thắp lên ngọn lửa niềm tin rằng ở bất cứ cương vị nào, mỗi người đều có thể tỏa sáng, tạo ra những giá trị cống hiến có ích cho xã hội và đất nước.

Để lựa chọn các điển hình năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp công đoàn và cơ quan truyền thông báo chí giới thiệu nhân tố tiêu biểu; giao Báo Lao Động tiếp nhận hồ sơ, rà soát, xác minh thành tích. Từ 53 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét chọn đã thảo luận thận trọng trên cơ sở thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa, qua đó lựa chọn ra 8 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh.

Vinh danh 5 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: "Điều khiến chúng ta xúc động không chỉ là quy mô, bề dày thành tích của các tập thể, cá nhân, mà còn là những hy sinh, trăn trở, gian lao khó nhọc để có được thành tích đó. Thành tích không bỗng dưng mà có, không tự nhiên mà thành, đó là kết quả của những năm tháng kiên trì trong phòng nghiên cứu, bên dây chuyền sản xuất, tại bệnh viện, nhà trường, trên đồng ruộng, trong đó có cả những hy sinh, đóng góp thầm lặng. Đằng sau mỗi điển hình được vinh danh ngày hôm nay là một tập thể biết sẻ chia, những đồng nghiệp cùng gánh vác, một gia đình là hậu phương vững chắc, những người lao động bình dị đã góp từng ngày công, từng ý tưởng và từng phần trách nhiệm để kết tinh thành giá trị chung."

Thông qua việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức Công đoàn đã góp phần xây dựng, kết nối khát vọng của mỗi người lao động, của tập thể người lao động với khát vọng phát triển của đất nước. Khi người lao động làm chủ kỹ năng mới, khi một sáng kiến được đưa vào sản xuất, khi năng suất tăng lên cùng phúc lợi tốt hơn, khi quan hệ lao động được xây dựng bằng đối thoại và chia sẻ, đó chính là những kết quả cụ thể, gần gũi và có sức thuyết phục cho thấy vai trò của Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định hành trình 22 năm của Vinh quang Việt Nam chính là hiện thân sinh động của tinh thần thi đua ái quốc, là minh chứng cao đẹp của ý chí, khát vọng Việt Nam, là khởi nguồn cảm hứng của nhiều ý tưởng sáng tạo. Giá trị đáng quý của Chương trình không chỉ nằm ở thời khắc hàng trăm cá nhân, tập thể điển hình được tuyên dương trên sân khấu, mà còn ở việc đưa những câu chuyện thật, những việc làm tốt và những cống hiến có chiều sâu đến với công chúng, với Nhân dân, để tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Qua những điển hình ấy, chúng ta càng thấy rõ sức mạnh của quốc gia được tạo nên không chỉ từ những quyết sách lớn, mà còn từ hàng triệu con người với những việc làm cụ thể, có trách nhiệm; từ những con người biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng và những tập thể biết biến khó khăn thành động lực, biến tri thức thành giá trị, biến khát vọng thành kết quả phục vụ Nhân dân," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng rằng từ Chương trình Vinh quang Việt Nam hôm nay, tinh thần thi đua yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phụng sự sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; như ngôi sao sáng, thôi thúc, dẫn đường mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và mỗi người dân nỗ lực hơn trong công việc hằng ngày, cùng góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

Danh sách các tập thể, cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2026: 8 tập thể gồm: 1. Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao 2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 3. Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng 4. Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng 5. Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an 6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam 7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 8. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội 5 cá nhân gồm: 1. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed 2. Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 3. Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà 4. Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 5. Giáo sư, tiến sỹ Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng đại học, Đại học Phenikaa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa

'Vinh quang Việt Nam 2026': Tuyên dương 13 tấm gương điển hình tiên tiến Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam đều là tấm gương điển hình đã và đang kiến tạo những giá trị bền vững, cống hiến không mệt mỏi, làm nên diện mạo Việt Nam hôm nay.