Con đường mới nối lại nhịp sống vùng sạt lở dưới chân núi Ngọc Linh

Cuối tháng 10/2025, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng cuốn theo con đường độc đạo, khiến hàng trăm hộ dân thuộc 4 thôn là Ngọc Nang, Xa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, xã Ngọc Linh được hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng; trong đó có hơn 6 tỷ đồng để khắc phục, làm mới con đường dẫn vào các thôn bị cô lập. Đến nay, tuyến đường đã được hoàn thành, giúp bà con yên tâm đi lại trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh, sau khi xảy ra sự cố sạt lở khiến người dân của các thôn bị cô lập, các cấp, ngành, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại của thiên tai.

Đặc biệt, chiều 30/10/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống.

Con đường mới được xây dựng qua vị trí sạt lở theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Đến nay, tuyến đường mới bắc qua vị trí sạt lở đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đường được xây dựng kiên cố, với hệ thống lan can chắc chắn ở khu vực cầu. Bên cạnh đó, tuyến đường dẫn từ cầu vào các làng cũng đang được khẩn trương sửa chữa, làm mới để phục vụ việc đi lại của bà con.

Nhờ đó, người dân của các thôn ổn định đời sống, đi lại thuận tiện, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Anh A Ôn, ở thôn Tu Răng, cho biết sau trận sạt lở, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi khi cần mua các nhu yếu phẩm như mắm, muối, anh phải đi bộ băng qua suối xuống trung tâm xã rồi quay trở về, mất trọn một ngày và luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy. Nay tuyến đường mới được đưa vào sử dụng, việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, người dân không còn nơm nớp lo lắng mỗi khi xuống trung tâm xã.

Đời sống ổn định của người dân thôn Ngọc Nang. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Còn ông A Duôn (sinh năm 1959, thôn Xa Úa) cho biết, do tuổi cao, đau bệnh nhiều, nên khi đường bị lũ cuốn, ông gặp rất nhiều khó khăn để đi lại, xuống trung tâm xã khám bệnh. Sức khỏe yếu, ông không thể men theo sườn núi, khe suối như các thanh niên, trai tráng trong làng được.

“Bây giờ có đường mới, đi lại thuận tiện rồi, mua nhu yếu phẩm dễ dàng, tôi đi khám bệnh cũng không gặp khó khăn gì nên rất vui. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ, giúp nhân dân có con đường mới này”, ông A Duôn bộc bạch.

Chị Y Linh, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang cho biết thời điểm mới xảy ra sạt lở, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Để mua lương thực, thực phẩm, bà con phải men theo sườn núi xuống khe suối, rồi gùi, gánh hàng hóa trèo ngược trở về làng. Dù biết hành trình ấy luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng đó là con đường duy nhất để người dân mang các nhu yếu phẩm về phục vụ cuộc sống.

Thôn Ngọc Nang bình yên sau thiên tai. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ, bà con nhân dân trong thôn Ngọc Nang nói riêng và các thôn nói chung đã có con đường mới để đi. Bây giờ mọi việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đều rất thuận tiện. Bà con rất yên tâm khi mùa mưa bão đang đến gần”, chị Y Linh vui mừng nói.

Trên con đường mới, người dân của 4 thôn Ngọc Nang, Xa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng giờ đây đã có thể thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm; những đứa trẻ trong các làng sẽ đến trường trong năm học mới với một niềm vui mới và sự an tâm của các bậc phụ huynh.

Đời sống ổn định của người dân thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Con đường mới không chỉ đánh dấu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc ổn định đời sống cho bà con nhân dân vùng sạt lở, mà còn mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho người dân vùng khó khăn dưới chân núi Ngọc Linh./.

Quảng Ngãi: Đã tiếp cận được 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh Chiều tối 28/10, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của xã đã tiếp cận được với 5 thôn bị cô lập.