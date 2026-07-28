Lào Cai quy tập 7 hài cốt liệt sỹ, Hải Phòng tăng tốc xác định danh tính liệt sỹ

Ngày 28/7, tại xã Gia Phú, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khai quật, quy tập 7 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ huy, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.

Hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, dân quân và các lực lượng chức năng đã triển khai khai quật theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn.

Sau khi cất bốc, toàn bộ hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở xác định danh tính theo quy định.

Động viên các lực lượng làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sỹ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm; nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, khai quật khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch.

Để lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch truyền thông, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập; đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, số hóa, xử lý thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo đó, tỉnh triển khai Chương trình "Số hóa ký ức", huy động tình nguyện viên thu thập, số hóa tư liệu, nhật ký chiến trường, kỷ vật, sơ đồ, bản đồ và lời kể của nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ giám định ADN, bảo đảm trang thiết bị và kinh phí phục vụ Chiến dịch.

Việc mã hóa các phần mộ được thực hiện cẩn thận trước khi tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hải Phòng: Tăng tốc xác định danh tính các liệt sỹ chưa biết tên

Vượt qua những khó khăn về thời tiết và địa hình, các địa phương ở Hải Phòng đang khẩn trương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước tiến độ đề ra.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Duy Tân, phường Nhị Chiểu, trên tấm bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ vẫn còn nhiều dòng ghi "Chưa xác định thông tin."

Đây là một trong ba nghĩa trang trên địa bàn phường có các phần mộ thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sáng 28/7, dù trời mưa, dưới những mái bạt dựng tạm, các lực lượng vẫn khẩn trương khai quật, lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn.

Mọi công đoạn từ khai quật, lấy mẫu, số hóa hồ sơ đến bảo quản, bàn giao mẫu cho đơn vị giám định đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học và sự tôn nghiêm.

Theo ông Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhị Chiểu, địa phương có 133 phần mộ liệt sỹ cần lấy mẫu tại 3 nghĩa trang, nhiều nhất thành phố; riêng Nghĩa trang liệt sỹ Minh Tân có 106 phần mộ.

Phường phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trong khoảng 15 ngày; đồng thời tiếp tục phối hợp lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính.

Không chỉ tại Nhị Chiểu, công tác lấy mẫu cũng được triển khai đồng loạt ở nhiều địa phương. Ngày 28/7, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại phường Nguyễn Trãi; trước đó, phường Trần Hưng Đạo đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 68 phần mộ, sớm hơn kế hoạch.

Các địa phương đều quán triệt phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền và đảm bảo yêu cầu công tác lấy mẫu diễn ra đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, toàn thành phố hiện có 383 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó 230 nghĩa trang có mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số phần mộ dự kiến lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.609.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo; thành lập 5 kíp lấy mẫu (4 kíp chính, 1 kíp dự phòng); tổ chức lấy mẫu thí điểm tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Tiến (phường An Dương) và mỗi khu vực phòng thủ chọn một xã, phường triển khai trước để thống nhất quy trình.

Từ ngày 1/6, công tác lấy mẫu được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, với mục tiêu ban đầu hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

Sau hơn một tháng thực hiện, để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành lập thêm 3 kíp, nâng tổng số lên 8 kíp. Thành phố phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tháng 8/2026.

Đến ngày 27/7, toàn thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 138 nghĩa trang, thu được 988 mẫu sinh phẩm, trong đó 795 mẫu đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn, số còn lại đang được lưu giữ chờ bàn giao.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục bám sát nguyên tắc "6 rõ," tăng cường điều phối, huy động nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng và thân nhân liệt sỹ cung cấp thông tin phục vụ công tác xác định danh tính.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sỹ còn chưa biết tên, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa"./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ Tính đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ tại Tuyên Quang và TP Hồ Chí Minh.