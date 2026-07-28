Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Kim chỉ nam' cho công tác nhân đạo giai đoạn mới

Sáng 28/7, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn phát triển của đất nước.

Từ những định hướng về chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động đến xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ nhiều địa phương chia sẻ với VietnamPlus rằng đây chính là "kim chỉ nam" để cụ thể hóa thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Biến chỉ đạo, Nghị quyết thành hành động cụ thể

Một trong những điểm nhấn được nhiều đại biểu ghi nhận là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Với bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An, đây là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Bà Nguyễn Lương Hồng cho biết bà đặc biệt ấn tượng với câu mở đầu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định Bộ Chính trị và lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đạt được các mục tiêu, chương trình phát triển của mình. "Điều đó tạo cho chúng tôi thêm niềm tin, động lực và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho Hội," bà Nguyễn Lương Hồng nói.

Bà Nguyễn Lương Hồng cũng nhấn mạnh định hướng về chuyển đổi số trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước nêu rõ nước ta hướng tới trở thành một quốc gia phát triển và phải đẩy mạnh phát triển công nghệ, chuyển đổi số để theo kịp yêu cầu phát triển. Bà cũng đồng tình với nhận định của Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo rằng chuyển đổi số sẽ giúp kết nối toàn cầu, là xu hướng để Hội hòa nhập tốt với mạng lưới phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế.

Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Chữ thập Đỏ là một tổ chức nhân đạo không biên giới, có thể ở quốc gia này giúp đỡ quốc gia khác với phạm vi rất rộng lớn. Thông qua công nghệ số và chuyển đổi số, Hội có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc của mình. Nhưng đồng thời, công nghệ số giúp kết nối rộng khắp hơn, còn con người thì chia sẻ với nhau tốt hơn. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh Hội Chữ thập Đỏ phải làm tốt hơn nữa công tác lan tỏa các giá trị nhân đạo, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của Nhà nước vào trong hoạt động nhân đạo," bà Nguyễn Lương Hồng cho biết.

Với quyết tâm đưa tinh thần Đại hội vào thực tiễn, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An khẳng định: "Sau Đại hội này, với tinh thần đổi mới, tự lực, tự cường của Hội cùng sự hỗ trợ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi sẽ đem tinh thần Đại hội cùng sự quan tâm đó để biến nghị quyết thành các hoạt động, chương trình hành động cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất."

Là địa phương hàng năm đều gánh chịu thiên tai nặng nề, công tác Chữ thập Đỏ ở Nghệ An đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với nhiều tỉnh thành khác. Trước câu hỏi về hướng chuyển mình của Hội trong bối cảnh thiên tai, bão lũ ngày càng gia tăng, bà Nguyễn Lương Hồng nhìn nhận thực tế địa phương với góc nhìn toàn diện.

"Tôi cảm thấy Nghệ An giống như một bức tranh thu nhỏ, bức tranh toàn cảnh của công tác nhân đạo. Bởi địa bàn Nghệ An khá đa dạng, có đầy đủ các vùng miền và rất nhiều đối tượng, trong đó có khá nhiều đối tượng dễ bị tổn thương. Nghệ An cũng là một tỉnh trọng điểm về thiên tai, cho nên bảy lĩnh vực hoạt động của Chữ thập Đỏ đối với địa bàn tỉnh cần được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, để các hoạt động của Hội đạt được những giá trị thiết thực trong công tác nhân đạo," bà Nguyễn Lương Hồng nói.

Lâm Đồng: Triển khai ngay 5 nhiệm vụ

Tại Lâm Đồng, địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo và địa hình, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng, cho rằng năm nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tại Đại hội rất toàn diện.

“Trong năm nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tại Đại hội hôm nay, tôi thấy hết sức toàn diện. Trong đó, tôi ấn tượng nhất là nhiệm vụ tạo mô hình sinh kế để phát triển bền vững cho người yếu thế, và việc phát triển lực lượng tình nguyện viên để thúc đẩy phong trào nhân đạo, từ thiện trong những năm tới,” ông Nguyễn Quang Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng ấn tượng với năm nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã giao cho Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ vận động nguồn lực xã hội để xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho người nghèo, người yếu thế là định hướng phù hợp, giúp người dân không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn có khả năng phát triển lâu dài.

“Tôi rất ấn tượng với năm nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã giao cho Đại hội hôm nay. Trong đó, đặc biệt là việc Hội phải làm sao vận động được các nguồn lực xã hội để tạo mô hình sinh kế bền vững cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, giúp họ phát triển một cách bền vững. Đồng thời, phải củng cố tổ chức, xây dựng Hội, chuyển đổi số và xây dựng, phát triển lực lượng tình nguyện viên để lan tỏa hơn nữa lòng nhân ái trong giai đoạn mới,” ông nói.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Minh cho rằng điểm cần đặc biệt chú ý trong chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động và điều phối nguồn lực.

“Trong những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phương thức hoạt động sao cho đảm bảo công khai, minh bạch, đúng với nguyện vọng, tâm huyết và mong muốn của những người có đóng góp cho xã hội, cho người yếu thế thông qua vai trò cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập Đỏ,” ông Nguyễn Quang Minh cho biết.

Từ thực tiễn địa phương, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng xác định cần tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bằng những nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng chuyển đổi số, củng cố tổ chức Hội và quản lý chặt chẽ các nguồn lực vận động được.

“Trong các nhiệm vụ đó, đối với địa phương, chúng tôi thấy cần phải tiếp thu, trước hết là tăng cường vận dụng chuyển đổi số mạnh mẽ. Thứ hai, cần củng cố tổ chức, xây dựng Hội, phát triển lực lượng cán bộ Hội. Thứ ba, thực hiện công khai, minh bạch và quản lý chặt chẽ hơn các nguồn lực vận động được để thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, từ thiện trong thời gian sắp tới,” ông Nguyễn Quang Minh nói.

Những ý kiến từ Nghệ An, Lâm Đồng cho thấy chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII đã tạo thêm niềm tin, động lực và định hướng hành động rõ ràng cho các cấp Hội. Từ yêu cầu chủ động phòng ngừa, hỗ trợ sinh kế bền vững, chuyển đổi số đến xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, công tác nhân đạo trong giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ ngày càng hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn./.

Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa Hội Chữ thập Đỏ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm; lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức.

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