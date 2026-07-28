Cà Mau: Lốc xoáy trong đêm làm hư hại 27 căn nhà, 1 người bị thương

Ngày 28/7, thông tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, dông lốc làm thiệt hại nhiều căn nhà và 1 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu tại xã Đá Bạc.

Hiện, ngành chức năng Cà Mau, chính quyền địa phương tại xã Đá Bạc đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ người dân tạo điều kiện ổn định sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, vào khoảng 1 giờ ngày 28/7, trên địa bàn xã Đá Bạc xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình của người dân trên địa bàn.

Thống kê ban đầu, có 27 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 7 căn nhà của hộ dân thuộc đối tượng khó khăn. Lốc xoáy còn làm bị thương một người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ước tổng giá trị thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên địa bàn gần 400 triệu đồng.

Bị thiệt hại hoàn toàn 1 căn nhà, bà Bùi Ngọc Giàu (xã Đá Bạc) cho biết, lốc xoáy diễn ra vào lúc nửa đêm nên hầu như người dân nơi đây đều không kịp ứng phó nên hầu hết các gia đình đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà Giàu cũng kiến nghị với ngành chức năng, chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc Nguyễn Cảnh Hạnh cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo lực lượng chức năng và ban nhân dân cấp ấp ảnh hưởng khẩn trương đến hiện trường, thống kê thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả bước đầu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trước sự cố thiên tai xảy ra.

Cũng theo ông Hạnh, hiện nay lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc đã túc trực tại hiện trường tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiến hành xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời kiến nghị cấp thẩm quyền quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí, vật tư và các nguồn lực cần thiết để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Theo Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, đầu năm đến nay, thiên tai làm 2 người chết, hơn 5 người bị thương, ước tổng thiệt hại gần 28 tỷ đồng. Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó diễn biến phức tạp thiên tai.

Trước sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn xã Đá Bạc, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã có mặt hiện trường cùng chính quyền địa phương thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng./.

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