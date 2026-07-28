Hà Nội đề xuất tặng danh hiệu nhân dân, nhà giáo ưu tú cho 89 nhà giáo

Hôm nay (28/7), Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026 cho biết đã trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước đối với 89 nhà giáo.

Trong đó có 4 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, 85 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Có 34 cá nhân không được thông qua.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân gồm; ông Vương Tiến Hòa (Phó trưởng Khoa Y, Trường Đại học Hòa Bình), ông Đặng Quốc Thống (Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Từ Liêm), bà Nguyễn Thúy Thuận (Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, phường Từ Liêm) và bà Hoàng Thanh Thủy (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, phường Ô Chợ Dừa).

Trong số 85 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú có 18 giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn, còn lại là cán bộ quản lý, nguyên cán bộ quản lý các trường học, các đơn vị giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Trong danh sách này cũng có Giám đốc Trường Đại học Phenikaa Nguyễn Văn Hiếu và Phó giám đốc Trường Đại học Phenikaa Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Trần Xuân Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Nguyễn Xuân Hùng.

Danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là danh hiệu cao quý nhất trong ngành giáo dục, được Chủ tịch nước phong tặng cho các nhà giáo xuất sắc, tâm huyết, có nhiều cống hiến, được xét tặng và công bố 3 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đợt trao tặng nhân dân dịp 20/11/2024, Hà Nội có 56 cá nhân được tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú. Trong đó có duy nhất một cá nhân được trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân là thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu./.

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