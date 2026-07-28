Tăng tốc độ đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến, hưởng ứng Nghị quyết 57

Vingroup cho biết đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo cho Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.

Tập đoàn Vingroup cho biết đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo cho Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do đơn vị này khởi xướng, nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong vòng 2 năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.

Sau khóa I khai giảng vào tháng 4/2026 với gần 500 học viên, VinUni đã mở thêm 2 khóa tiếp. Tổng số lượng học viên của ba khóa lên đến 2.000 người, chọn lọc từ khoảng 10.000 hồ sơ đăng ký.

Bên cạnh tốc độ mở rộng, chương trình đã nhanh chóng khẳng định chất lượng đào tạo với kết quả đầu ra ấn tượng. Có 373/500 học viên khóa I đạt chuẩn năng lực VinUni và đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng. Hiện 95% học viên đã chính thức đảm nhận các vị trí chuyên môn như Kỹ sư AI, Kỹ sư dữ liệu, Phát triển phần mềm, Quản lý sản phẩm, Phân tích nghiệp vụ... tại VinFast, VinSmart Future, VinMotion, VinSOC cùng nhiều đơn vị thuộc và ngoài hệ sinh thái Tập đoàn.

Chương trình đã mở ba khóa đào tạo và tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Về chất lượng đầu vào, gần 40% học viên đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, gồm kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ; số còn lại chủ yếu là sinh viên năm cuối các ngành STEM đến từ 141 trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình cũng thu hút học viên đến từ 20 trường đại học quốc tế, trong đó có cả các trường danh giá như New York University (Hoa Kỳ), Monash University (Australia), KAIST (Hàn Quốc), Kyushu University (Nhật Bản), Nanyang Technological University (Singapore) và TU Dresden (Đức).

Về chất lượng giảng viên, huấn luyện viên, chương trình quy tụ gần 200 giảng viên, huấn luyện viên, chuyên gia và quản lý dự án đến từ VinUni, Vingroup, cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như: Amazon, Google, Aurora AI, Foxconn, Backbase, Zalo AI, SHB, CMC và Viettel. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, học viên đã giải quyết gần 160 bài toán AI mô phỏng và hơn 200 bài toán AI thực tế trong các lĩnh vực như xe tự hành, robot, học tập cá nhân hóa, dịch thuật đa ngôn ngữ, an ninh mạng, dữ liệu và tối ưu vận hành.

Học viên được đào tạo bởi các chuyên gia và kiểm chứng năng lực qua các bài toán thực tiễn. (Ảnh: Vietnam+)

Về chương trình, thông qua mô hình Challenge-Based Learning (học qua giải quyết thách thức thực tế), toàn bộ quá trình đào tạo được VinUni và doanh nghiệp đồng kiến tạo, theo đúng cách doanh nghiệp giao việc, sử dụng và tuyển dụng nhân sự.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, chương trình không hướng tới việc đào tạo thêm một khóa học AI mà xây dựng một mô hình đào tạo nơi người học được kiểm chứng năng lực ngay trong quá trình làm việc.

“Khi năng lực được kiểm chứng bằng các bài toán thực tế và theo đúng tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, học viên có thể bắt tay vào giải quyết công việc ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì phải trải qua giai đoạn đào tạo lại. Kết quả của khóa đầu tiên cho thấy mô hình này đang tạo ra nguồn nhân lực AI đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có thể tham gia ngay vào các dự án công nghệ quy mô lớn,” Giáo sư Dương Nguyên Vũ nói.

Tất cả học viên khóa I tốt nghiệp đạt chuẩn năng lực VinUni đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến” tại Trường Đại học VinUni (thuộc Tập đoàn Vingroup) ra đời từ tháng 1/2026 nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí Thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo tối đa 5.000 học viên trong năm 2026 và tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ để hoàn tất kế hoạch trong năm 2027.

Học viên tham gia Chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến” được miễn 100% học phí, đồng thời nhận hỗ trợ sinh hoạt 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học./.

Những học viên tiên phong trong lễ Khai giảng Chương trình Đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến của Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: Vietnam+)

