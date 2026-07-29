Vận tải tăng trưởng ấn tượng dù chịu tác động từ biến động giá xăng, dầu

Trong tháng 6 tháng đầu năm nay, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

"Vượt bão" biến động nhiên liệu

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong nửa đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 3.403,1 triệu lượt khách; vận tải hàng hóa ước đạt 1.619,4 triệu tấn vận chuyển, tăng tương ứng 18,8% và 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với lĩnh vực hàng không, lũy kế 7 tháng của năm nay, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 76 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt gần 30 triệu lượt (tăng hơn 11%), khách nội địa đạt hơn 46 triệu lượt (tăng hơn 4%). Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng đạt gần 267.000 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không Jet A1 tăng cao, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, hoạt động vận tải hàng không trong 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, duy trì ổn định, bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa.

Có được sự tăng trưởng trên, ông Cẩm cho biết Cục Hàng không Việt Nam đã kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của việc tăng giá nhiên liệu hàng không như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp; miễn một số khoản phí, lệ phí cho các doanh nghiệp hàng không, qua đó hoạt động vận tải hàng không diễn ra ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, vận tải hàng hoá.

Bốc xếp hàng hóa container tại một cảng biển của Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thống kê từ Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trên cả nước đạt 687,4 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành hàng hải phải đối mặt với nhiều sức ép từ biến động địa chính trị, cạnh tranh gia tăng, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn trên lộ trình phát triển với những tín hiệu khả quan,” đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam khẳng định.

Cũng đạt mức tăng trưởng khả quan trong 6 tháng đã qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã vận chuyển khoảng 3,9 triệu lượt hành khách, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, một số tuyến ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số như Hà Nội-Lào Cai tăng 27%, Hà Nội-Đà Nẵng (SE19/20) tăng 12%, Hà Nội-Hải Phòng tăng trên 12%. Đoàn tàu “Hành trình di sản” trên tuyến Huế-Đà Nẵng sản lượng tăng 11% và doanh thu tăng 41%.

“Dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực nhờ vào việc ngành đường sắt linh hoạt đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như: những mác tàu du lịch, tàu di sản hay tàu chuyên dụng chuyên chở công chức đi làm đã thu hút hành khách đi tàu, mở ra hướng đi mới cho ngành đường sắt,” lãnh đạo VNR nhấn mạnh.

Phát triển đồng bộ các phương thức vận tải

Trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực, ngành hàng không đặt mục tiêu vận chuyển khoảng 94 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2026, tăng lần lượt 13% và 9,3% so với năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Hàng không sẽ nâng cao năng lực điều phối slot, tối ưu hạ tầng khai thác và giám sát chặt hoạt động của các hãng hàng không nhằm bảo đảm an toàn, ổn định. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ hỗ trợ các hãng bổ sung đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác, tăng tải trên các đường bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng tiếp tục làm việc với nhà chức trách hàng không các nước để mở rộng điều kiện khai thác quốc tế; chủ động ứng phó biến động kinh tế, địa chính trị và giá nhiên liệu nhằm giảm tác động đến thị trường hàng không.

Tương tự, trong thời gian tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao doanh thu vận tải, mở rộng các đoàn tàu du lịch, tàu charter, tàu chuyên dụng và tàu chặng ngắn; kết hợp vận tải với du lịch, lưu trú và tham quan để gia tăng sức hút của đường sắt.

Có được kết quả trên, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng Bộ đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt, giảm ảnh hưởng tiêu cực của biến động giá, phụ phí vận tải, góp phần đạt được mục tiêu xuất nhập khẩu và kiềm chế lạm phát theo mục tiêu Chính phủ đề ra; nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm chủ động ứng phó và ổn định hoạt động vận tải trước tình hình biến động giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thế giới.

Hoạt động vận chuyển của ngành Hàng không đạt mức tăng trưởng cao trong những tháng vừa qua của năm nay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đưa ra nhiệm vụ những tháng còn lại của năm nay, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động và tham mưu, đề xuất giải pháp ứng phó thuộc phạm vi chức năng, lĩnh vực quản lý Nhà nước để bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Bộ sẽ thúc đẩy kết nối, phát triển vận tải đa phương thức, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp kết nối và phát triển đồng bộ các phương thức vận tải; góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh./.

Phát triển vận tải đa phương thức để giảm lệ thuộc vào vận tải đường bộ Trong bối cảnh cơ cấu vận tải mất cân đối, phụ thuộc lớn vào đường bộ, phát triển vận tải đa phương thức được xem là giải pháp quan trọng để giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.