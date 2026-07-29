Môi trường

Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập khi mưa lớn kéo dài từ sáng

Mưa lớn từ rạng sáng 29/7 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Theo dõi VietnamPlus

Bản tin 60s ngày 29/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập khi mưa lớn kéo dài từ sáng.

Tiệm trà sữa mới khai trương ở Lâm Đồng bốc cháy dữ dội.

84 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì tại Lâm Đồng.

Cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9.

Đề nghị giám sát thời gian cầm lái của tài xế xe khách.

Mỹ chưa chấp thuận Israel đánh mục tiêu năng lượng Iran.

Mỹ và Iran tiến gần đột phá ngoại giao.

Quân đội Israel cảnh báo thiếu hụt tên lửa đánh chặn./.

(Vietnam+)
#thời tiết mới nhất #hà nội ngập #miền bắc mưa #nghỉ lễ quốc khánh