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Tàu hỏa Mexico trật bánh gây rò rỉ 59.000 lít hóa chất độc hại

Một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh tại bang Sonora, gần biên giới Mỹ, làm rò rỉ 59.000 lít natri hydrosulfide khiến giới chức phải ban bố tình trạng khẩn cấp về môi trường và khẩn trương ứng phó.

Phương Lan

Một vụ trật bánh tàu chở hàng ở miền Bắc Mexico, gần biên giới với bang Arizona của Mỹ, mới đây đã làm tràn khoảng 59.000 lít natri hydrosulfide, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang Mexico (Profepa) cho biết vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Naco, bang miền Bắc Sonora, vào rạng sáng 26/7, khi một số toa của đoàn tàu chở hàng thuộc Công ty Ferromex bất ngờ bị trật bánh, khiến lượng lớn hóa chất natri hydrosulfide bị rò rỉ.

Profepa xác định đây là một "tình trạng khẩn cấp về môi trường" và đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp ứng phó, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc.

Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy sự cố chưa gây nguy hiểm tức thời đối với người dân trong khu vực.

Natri hydrosulfide là một hóa chất nguy hiểm, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ngành khai khoáng, sản xuất giấy và xử lý hóa chất.

Khi tiếp xúc với môi trường, loại hóa chất này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng đất, nguồn nước và sức khỏe con người nếu không được kiểm soát kịp thời.

Thành phố Naco của Mexico nằm sát khu dân cư cùng tên thuộc bang Arizona của Mỹ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng ứng phó khẩn cấp, đại diện doanh nghiệp liên quan và lực lượng phòng vệ dân sự bang Sonora đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo Profepa, công tác kiểm tra ban đầu xác nhận không có người bị thương trong vụ tàu trật bánh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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