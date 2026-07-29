Mỹ: Hãng hàng không American Airlines gặp sự cố công nghệ

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 28/7 đã tạm đình chỉ tất cả các chuyến bay của American Airlines trên toàn quốc sau một khi sự cố công nghệ thông tin làm gián đoạn kết nối một số hệ thống của hãng.

Theo truyền thông, lệnh đình chỉ được ban hành vào lúc 18h30 giờ địa phương, song đã được dỡ bỏ sau đó khoảng 50 phút.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, American Airlines mô tả đây là sự cố trên toàn hệ thống và cho biết đã nỗ lực khôi phục mọi thứ nhanh nhất có thể. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về sự cố.

American Airlines là hãng hàng không lớn nhất tại Mỹ tính theo tổng số lượng hành khách và số chuyến bay hằng ngày.

Sự cố đã làm trì hoãn hàng trăm chuyến bay trong bối cảnh nhiều sân bay ở Bờ Đông cũng đang gặp phải tình trạng chậm trễ và tạm dừng hoạt động đáng kể do giông bão.

Theo FlightAware, một trang web theo dõi chuyến bay, American Airlines đã hoãn 1.100 chuyến bay, tương đương 30% số chuyến bay vào ngày 28/7 và hủy 221 chuyến, tương đương 6% số chuyến bay./.

Máy bay American Airlines hạ cánh khẩn cấp do phát hiện có khói Do sự cố, hành khách phải gấp rút trượt xuống máng trượt bơm hơi gần phần đầu máy bay; và đã có 5 người bị thương nhẹ nhưng không cần nhập viện.