Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra vụ gian lận thi tuyển công chức

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương và sẽ xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.



Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ, ông Anutin, đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, cho biết cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định thêm các cá nhân liên quan. Ông khẳng định quá trình điều tra sẽ được tiến hành theo quy định và trên cơ sở các chứng cứ thu thập được.

Theo ông Anutin, vụ việc xuất phát từ hành vi sai phạm của một số cá nhân. Ông cũng cho biết sẽ dành hai ngày mỗi tuần làm việc tại Bộ Nội vụ nhằm theo dõi hoạt động của bộ và nâng cao hiệu quả quản lý.



Cùng ngày, ông Anutin đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Suchart Trakulkasemsuk về tiến độ điều tra. Một cuộc điều tra nội bộ do Phó Thủ tướng Pakorn Nilprapunt phụ trách dự kiến hoàn tất trong 2-3 ngày tới trước khi được tổng hợp với kết quả điều tra của các cơ quan liên quan.



Trong khi đó, Cục Trấn áp tội phạm (CSD) cho biết đang chuẩn bị bổ sung cáo buộc đối với 3 nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời triệu tập thêm hai quan chức cấp cao để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Ba nghi phạm đang bị tạm giam cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung theo kết quả điều tra.



Vụ việc liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương năm 2025. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong bài thi của một số thí sinh, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan./.

Thái Lan lập ủy ban điều tra cáo buộc gian lận thi tuyển công chức Thái Lan thành lập ủy ban điều tra gian lận thi tuyển công chức 2025, đề xuất biện pháp ngăn chặn và cải cách hệ thống thi cử để bảo vệ công bằng.