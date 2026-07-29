Lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto

Giữa khung cảnh hỗn loạn, 5 lao động trẻ người Việt Nam đã không quản hiểm nguy, cứu sống an toàn một cụ bà gần 90 tuổi bị mắc kẹt, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt nơi xứ người.

Chiều 28/7, trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), gây rung chấn cấp 7 khiến nhiều công trình sụp đổ, giao thông và điện lực gián đoạn.

Giữa khung cảnh hỗn loạn tại thành phố Yatsushiro, 5 lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam đã dũng cảm phối hợp cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi bị mắc kẹt.

Trên đường đi làm về, phát hiện căn nhà của cụ bà hàng xóm sống một mình bị sập hoàn toàn, nhóm thanh niên đã không chần chừ lao vào đống đổ nát. Các thanh niên Việt Nam đã dùng tay không dỡ bỏ ngói, gạch, sau đó tìm thêm cưa để cắt phá vật cản.

Dù đối mặt với hiểm nguy khi kết cấu ngôi nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào do dư chấn, các bạn trẻ vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ và đưa được cụ bà ra ngoài an toàn.

Hành động xả thân cứu người, coi cư dân bản địa như người thân của 5 thanh niên Việt đã nhận được vô số lời khen ngợi, góp phần xây dựng hình ảnh nghĩa tình, đầy trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam tại xứ người./.