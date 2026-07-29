Động đất tại Nhật Bản: Thủ tướng Sanae Takaichi cập nhật con số thương vong

Tính đến sáng 29/7, trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trả lời báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi xác nhận rằng, tính đến 8g30 ngày 29/7 (giờ địa phương, tức 6h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), số người thiệt mạng là 13 người, bao gồm cả những trường hợp hiện vẫn đang được điều tra để xác định có liên quan trực tiếp đến thảm họa hay không.

Thủ tướng Takaichi cho biết lực lượng chức năng đang dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, trong khi chính phủ triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả của trận động đất.

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Kumamoto cho biết tính đến sáng 29/7, địa phương này ghi nhận 3 người thiệt mạng, 5 người trong tình trạng ngừng tim, 31 người khác bị thương và 7 người hiện chưa xác định được tình trạng an toàn.

Trước đó, trong đêm 28/7, chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết, tại nhà máy giấy Yatsushiro của Công ty Nippon Paper, 2 người được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, trong khi 9 người khác vẫn chưa xác định được tình trạng an toàn.

Tại trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto, nơi xảy ra vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas sau động đất, đã có 2 người thiệt mạng, 1 người trong tình trạng nguy kịch và 5 người khác bị thương. Giới chức lo ngại vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Do ảnh hưởng của động đất, hệ thống giao thông tại Kumamoto hiện vẫn đang bị đình trệ. Công ty đường sắt JR Kyushu cho biết các chuyến tàu shinkansen theo cả hai chiều trên đoạn Hakata-Kumamoto bị hủy ngay từ chuyến đầu tiên trong ngày; đoạn Kumamoto-Kagoshima-Chuo ngừng hoạt động cả ngày.

Ngoài ra, các ga Uto, Misumi, Yatsushiro và Shin-Minamata thuộc tỉnh Kumamoto, cùng ga Izumi thuộc tỉnh Kagoshima, cũng tạm đóng cửa trong ngày.

Theo Công ty Điện lực Kyushu, hiện có khoảng 37.010 hộ gia đình tại tỉnh Kumamoto vẫn đang mất điện, trong đó có khoảng 12.750 hộ tại thành phố Yatsushiro và khoảng 7.770 hộ tại thành phố Uki. Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại một số khu vực ở thành phố Nagasaki và tỉnh Miyazaki.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản thông báo tình trạng mất nước đang xảy ra tại 23 thành phố, thị trấn và làng thuộc 5 tỉnh Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto và Kagoshima, ảnh hưởng tới khoảng 84.000 hộ dân.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, tổng cộng 4.600 binh sỹ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được cử tới Kumamoto để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại của trận động đất.

Trong ngày 29/7, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng các bộ, ngành liên quan vận chuyển 300 máy làm mát từ căn cứ Iruma tới khu vực bị thiên tai./.

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