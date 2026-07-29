UNAIDS cảnh báo nguy cơ đại dịch HIV/AIDS bùng phát trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cảnh báo thế giới đang đối mặt nguy cơ đại dịch HIV/AIDS bùng phát trở lại khi nguồn tài trợ quốc tế giảm mạnh, gây gián đoạn các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, điều trị và hỗ trợ cộng đồng.

Theo báo cáo mới của UNAIDS, nguồn tài chính quốc tế dành cho HIV/AIDS đã giảm từ 8,8 tỷ USD năm 2024 xuống còn 7,3 tỷ USD năm 2025, tương đương mức giảm 18% và là mức thấp nhất trong gần 2 thập kỷ. Năm 2025, thế giới ghi nhận 1,2 triệu ca nhiễm HIV mới và 570.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS.

Nam Phi, quốc gia có số người sống chung với HIV cao nhất thế giới, chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ làn sóng cắt giảm này. Ước tính khoảng 7,9-8,15 triệu người tại đây đang sống với HIV, tương đương 12-13% dân số, trong khi tỷ lệ nhiễm virus này ở nhóm 15-49 tuổi lên tới trên 17%.

Việc Mỹ xác nhận sẽ chấm dứt hoàn toàn tài trợ PEPFAR cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS của Nam Phi vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 đang đặt hệ thống y tế nước này trước rủi ro lớn.

Các nghiên cứu mô hình hóa cảnh báo nếu PEPFAR chấm dứt hoàn toàn, Nam Phi có thể ghi nhận thêm 150.000-296.000 ca nhiễm HIV mới trong giai đoạn 2025-2028.

UNAIDS cho biết Nam Phi hiện đã tự chi trả khoảng 77% ngân sách ứng phó với HIV/AIDS trong nước, song khả năng bù đắp hoàn toàn khoảng trống tài trợ quốc tế trong ngắn hạn vẫn là thách thức lớn đối với hệ thống y tế công của nước này./.

Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS Tuyên bố cam kết triển khai các hành động khẩn cấp trong 5 năm tới thông qua một chiến lược ứng phó HIV/AIDS toàn cầu có sự phối hợp, dựa trên bằng chứng và lấy con người làm trung tâm.