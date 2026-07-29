Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7/2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng 29/7/2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị kết nối với điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe 9 chuyên đề. Chuyên đề 1: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Chuyên đề 2: Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Chuyên đề 3: Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Chuyên đề 4: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chuyên đề 5: Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Chuyên đề 6: Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Chuyên đề 7: Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Chuyên đề 8: Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Chuyên đề 9: Quy định về những điều đảng viên không được làm./.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia.