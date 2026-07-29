Chính trị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7/2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-ba-29.jpg

Sáng 29/7/2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị kết nối với điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe 9 chuyên đề. Chuyên đề 1: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Chuyên đề 2: Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Chuyên đề 3: Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Chuyên đề 4: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chuyên đề 5: Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Chuyên đề 6: Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Chuyên đề 7: Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Chuyên đề 8: Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Chuyên đề 9: Quy định về những điều đảng viên không được làm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị trung ương 3 #Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV #DHD-bt
Theo dõi VietnamPlus

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu hai Chuyên đề: “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan” và “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết khẳng định giá đất do Nhà nước quyết định căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết trung ương 3, khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành Kết luận Hội nghị TW 3 khóa XIV về tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết trung ương 3, khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị TW 3, khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị TW 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An kết nạp 90 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Quy định về thi hành Điều lệ Đảng

Theo Quy định, hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã (gồm: xã, phường, đặc khu), cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương.