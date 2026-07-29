Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị TW 3, khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Panama tại khu vực Mỹ Latinh và mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa.