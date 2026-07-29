Công tác thông tin đối ngoại: Chuyển từ 'phản ánh' sang 'kiến tạo, định hướng'

Truyền thông đối ngoại không chỉ hướng tới việc tạo thiện cảm, mà sâu xa hơn là xây dựng sự thấu hiểu và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1/8 đến ngày 7/8. Đây là dịp để toàn ngành ngoại giao thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, xác định những nhiệm vụ và giải pháp có tính hành động cao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước thềm Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chia sẻ về công tác thông tin đối ngoại thời kỳ mới.

Duy trì hình ảnh tích cực của đất nước

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để góp phần vào xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong kỷ nguyên mới. Công tác thông tin đối ngoại định vị mình như thế nào để trở thành một “cánh tay” trong những “cánh tay tiên phong” của ngành Đối ngoại?

Vụ trưởng Phạm Thu Hằng: Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, cùng với tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên.”

Diễn đàn Tương lai ASEAN là sự kiện đối ngoại đa phương lớn tại Việt Nam trong năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao đứng trước yêu cầu phải đổi mới toàn diện, đột phá, biến vai trò “tiên phong,” nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại thành những ưu thế về vị thế, tiếng nói quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế, đáp ứng được các nhiệm vụ của ngành đối ngoại, của thời đại, khẳng định vai trò là “sức mạnh mềm” trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Do đó, công tác thông tin đối ngoại là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và luôn gắn kết chặt chẽ với các trụ cột khác của công tác đối ngoại; là lực lượng tiên phong, xung kích trong công tác đối ngoại, dự báo, đón đầu, chủ động chiếm lĩnh, định hướng, dẫn dắt thông tin, thiết lập mặt trận dư luận tích cực, thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại, đồng thời triển khai thường xuyên, liên tục kiến tạo và duy trì hình ảnh tích cực về đất nước trong dư luận quốc tế, kịp thời đấu tranh, phản bác với những thông tin tiêu cực.

Trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần chuyển từ tư duy “phản ánh” sang tư duy “kiến tạo,” “định hướng.” Đó cũng là cách để thông tin đối ngoại đóng góp thiết thực vào việc xây dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, tin cậy và tích cực tham gia vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

- Nhiều ý kiến cho rằng công tác thông tin đối ngoại hiện nay đã có nhiều bước chuyển biến về tư duy. Bà nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Vụ trưởng Phạm Thu Hằng: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang trải qua những biến động lớn cả về chính trị, kinh tế với những thay đổi nhanh, phức tạp. Những xu thế vận động, phát triển này đang có những tác động đa chiều, đan xen đến công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của đất nước, của Bộ Ngoại giao.

Do đó, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại phải thay đổi và đột phá hơn nữa, trong đó là đổi mới tư duy. Chỉ khi tư duy thay đổi, chúng ta mới có thể chuyển từ bị động sang chủ động, từ phản ứng sang dẫn dắt, từ truyền tải thông tin sang định hướng dư luận, làm chủ mặt trận thông tin.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ. (Ảnh: BNG)

Trên thực tế, công tác thông tin đối ngoại đã và đang có những bước chuyển mạnh mẽ, cả về tư duy và cách làm. Bộ Ngoại giao đã triển khai nhiều hình thức truyền thông mới, mở rộng các kênh truyền thông, chủ động hiện diện trên các nền tảng số, mạng xã hội để tiếp cận công chúng nhanh hơn, đa dạng hơn. Bên cạnh đó, chúng ta ngày càng coi trọng việc lắng nghe công chúng, nghiên cứu xu hướng truyền thông, chủ động nhận diện các vấn đề được quốc tế quan tâm để có cách truyền tải phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

Và quan trọng nhất, công nghệ, nền tảng có thể thay đổi nhưng mục tiêu của thông tin đối ngoại vẫn nhất quán. Chúng ta tận dụng cái “vạn biến” là xu hướng truyền thông để phục vụ cái “bất biến” là lợi ích quốc gia-dân tộc, là niềm tin của nhân dân, là uy tín và vị thế của đất nước trường quốc tế.

Thông tin đối ngoại: Định hình nhận thức đúng về Việt Nam

- Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, thông điệp có thể đọng lại lâu, sâu trong lòng công chúng không chỉ cần đáp ứng các tiêu chí như nhanh, chính xác, hấp dẫn mà còn cần phải chạm tới cảm xúc. Bà nhận định thế nào về điều này?

Vụ trưởng Phạm Thu Hằng: Khi nói đến thông tin đối ngoại, chúng ta hay có cụm từ “nhanh, trúng, đúng, đủ.” Nhưng giờ đây, chúng ta cần nhiều hơn thế, đó là thông tin, thông điệp phải thuyết phục, hấp dẫn và phải được công chúng nhớ lâu và ủng hộ.

Các tác giả tại lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Tại Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ và dặn dò những người làm báo và làm tuyên giáo, dân vận phải bám sát thực tiễn, “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập của đời sống nhân dân và dư luận xã hội”; phải thực sự “nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình.”

Điều này rất đúng với thông tin tuyên truyền đối ngoại. Sau khi chúng ta nắm bắt được “mạch nguồn” dư luận, mỗi câu chuyện được kể bằng những trải nghiệm thật, những cảm xúc thật và những giá trị tích cực sẽ luôn có sức lan tỏa, bất kể khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa. Điều quan trọng là làm cho mỗi thông điệp trở nên thuyết phục, gần gũi.

Truyền thông đối ngoại không chỉ hướng tới việc tạo thiện cảm, mà sâu xa hơn là xây dựng sự thấu hiểu và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Ấn tượng các ấn phẩm báo chí đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam có mặt tại các sự kiện, diễn đàn quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

- Thưa bà, làm thế nào để có thể kể câu chuyện của Việt Nam bằng bản sắc và giá trị của đất nước, để câu chuyện đó sẽ có sức sống lâu dài và sự lan tỏa?

Vụ trưởng Phạm Thu Hằng: “Câu chuyện Việt Nam” đã và đang được kể bằng nhiều cách thức khác nhau và bằng nhiều chủ thể khác nhau. Mỗi người trong mỗi chúng ta sẽ tự chọn cho mình cách kể chuyện hay nhất, hấp dẫn nhất, thuyết phục nhất, cảm xúc nhất và chân thành nhất.

Kể câu chuyện về Việt Nam chính là việc kể được giá trị của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.

Đó có thể là những câu chuyện về chiến tranh và hoà bình, về những đổi thay từng ngày, những chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, sự sáng tạo và năng động của con người Việt Nam; đó cũng có thể là một chuyến du lịch đến Việt Nam “non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ,” cũng có thể là một bộ phim, một vở diễn, một triển lãm, một bài hát; đó có thể là ẩm thực, là thời trang, là quà tặng…

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá nhấn mạnh phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhận thức và xử lý hài hoà, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hoá: giữa “xây” và “chống”; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hoá số... Và thông tin đối ngoại sẽ góp phần kể những câu chuyện về Việt Nam trên tinh thần đó.

- Xin trân trọng cảm ơn bà./.

Đại biểu dự Hội thảo ASEAN - Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Dấu ấn ngoại giao nghị viện và cơ hội mở rộng hợp tác của Việt Nam tại IPU-152 Đến với kỳ họp Đại hội đồng IPU-152, Đoàn Việt Nam mang theo tâm thế chủ động, tích cực và thông điệp: Việt Nam luôn là một người bạn, một đối tác tin cậy và một thành viên tích cực, có trách nhiệm.

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