Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Đồng chí Nguyễn Minh Triết (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh), đồng chí Lương Cường.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Hội nghị kết nối với điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: "Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam"; "Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh"; "Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"; "Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia"; "Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan"; "Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới"; "Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp"; "Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng"; "Quy định về những điều đảng viên không được làm."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Phóng viên TTXVN tiếp tục thông tin về Hội nghị./.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.