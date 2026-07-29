Kích hoạt nội lực, phát huy hiệu quả mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam

Từ ngày 28-31/7 tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ hai và các sự kiện bên lề.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh công tác đối ngoại tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, trong đó công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ngày càng được quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng hội nhập quốc tế và hỗ trợ hiệu quả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ với báo chí về vai trò của mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài như "cánh tay nối dài" đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Kết nối Việt Nam với thế giới

- Xin Thứ trưởng chia sẻ rõ hơn về chế định Lãnh sự danh dự?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Lãnh sự danh dự là một chế định đặc biệt của Luật pháp quốc tế (được quy định trong Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự) được Việt Nam chính thức thể chế hóa từ rất sớm, đánh dấu bằng việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Quyết định số 06 NG/QĐ ban hành Quy chế Lãnh sự danh dự vào ngày 8/1/1994 và bổ nhiệm vị Lãnh sự danh dự đầu tiên tại Lebanon ngay trong tháng 1/1994.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp cho ông Philip Yvone J. Van Gestel. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Sau hơn ba thập kỷ, hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam đã có phát triển mạnh mẽ. Đến nay, ta đã có 48 Lãnh sự danh dự đang hoạt động hiệu quả tại 35 nước, vươn rộng khắp tất cả các châu lục. Khác với các viên chức lãnh sự chuyên nghiệp là công chức, viên chức của Chính phủ Việt Nam, các Lãnh sự danh dự đa phần là những doanh nhân thành đạt, có uy tín, tự nguyện hỗ trợ các công việc lãnh sự, bảo hộ công dân Việt Nam ở sở tại bằng nguồn lực cá nhân. Dẫu mang nhiều quốc tịch khác nhau, họ gắn kết với Việt Nam bằng tình cảm chân thành, uy tín cá nhân và tinh thần đồng hành tự nguyện. Nhiều người đã đảm nhiệm sứ mệnh Lãnh sự danh dự 4 nhiệm kỳ (12 năm) liên tục.

Trong bối cảnh các Cơ quan đại diện của Việt Nam chưa thể hiện diện được ở mọi địa bàn, các Lãnh sự danh dự được bổ nhiệm tại những nơi ta chưa thành lập Cơ quan đại diện hoặc ở các địa phương nằm rất xa những nơi ta có Cơ quan đại diện. Các Lãnh sự danh dự chính là "cánh tay nối dài" góp phần "kịp thời" bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam cũng như kết nối các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với sở tại.

- Mạng lưới này đã và đang đóng góp như thế nào vào công tác đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong mảng bảo hộ công dân và ngoại giao kinh tế thời gian qua?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Nhìn lại chặng đường phát triển thời gian qua, các Lãnh sự danh dự đã có nhiều đóng góp hết sức thực chất, đặc biệt là trong bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài và thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư.

Trước một thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp với nhiều thách thức về an ninh, an toàn như đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine, xung đột tại Trung Đông..., sự đồng hành kịp thời, tâm huyết của các Lãnh sự danh dự tại thực địa đã trở thành điểm tựa an lòng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các Lãnh sự danh dự đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cũng như các Cơ quan đại diện Việt Nam trong công tác hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của các Lãnh sự danh dự đối với đất nước, con người Việt Nam.

Các Lãnh sự danh dự chính là "cánh tay nối dài" góp phần "kịp thời" bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam cũng như kết nối các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với sở tại. (Ảnh: TTXVN)

Bằng mạng lưới quan hệ sâu rộng và vị thế, uy tín tại sở tại, các Lãnh sự danh dự đã phát huy mạnh mẽ vai trò "cầu nối tiên phong," không chỉ hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp Việt Nam khảo sát, mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn chủ động "đặt hàng," gợi mở và kết nối trực tiếp các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn trên thế giới hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều Lãnh sự danh dự đã trực tiếp đầu tư hoặc vận động các dòng vốn chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao vào Việt Nam; đồng thời tích cực lan tỏa hình ảnh một nước Việt Nam có lịch sử, văn hóa, truyền thống lâu đời, đồng thời đang đổi mới, vươn lên, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế.

Phát triển mạng lưới lãnh sự ngày càng lớn mạnh

- Từ nền tảng những đóng góp đó, xin Thứ trưởng cho biết bối cảnh cùng ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam lần thứ II?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Đây là sáng kiến của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Năm 2021, Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam lần thứ 1 diễn ra vào thời điểm cả thế giới đang gồng mình ứng phó với đại dịch COVID-19, theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Hội nghị Lãnh sự danh dự lần thứ 2 vào tháng 7/2026 tại Quảng Ninh là diễn đàn trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam của các Lãnh sự danh dự và diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cột mốc lịch sử mở ra một chương phát triển mới với khát vọng bứt phá, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam cũng diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thời điểm toàn ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ quán triệt các định hướng lớn của Đại hội XIV và đề ra chiến lược, kế hoạch, biện pháp thực hiện đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới.

“Lễ hội đèn lồng Tết nguyên tiêu 2026” với sự tham dự lễ khai mạc có ông Khajornkiat Rakphanitmanee, Thống đốc Khon Kaen; ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam; bà Liu Hongmei, Tổng Lãnh sự Trung Quốc và ông Somsack Vilayphone, Tổng Lãnh sự Lào tại Khon Kaen. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chính vì vậy, Hội nghị Lãnh sự danh dự lần thứ 2 không chỉ đơn thuần là một diễn đàn trao đổi định kỳ, mà còn là một dấu mốc mang tính chuyển giao tư duy và định hình hành động. Đây là dịp để nhìn lại, vinh danh những đóng góp thực chất, hiệu quả của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cũng làm rõ những yêu cầu mới của ngành đối ngoại Việt Nam, đặt ra những kỳ vọng và nhiệm vụ về tạo đột phá trong hành động, nâng cao hiệu quả của hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn Quảng Ninh, một trong những địa phương đi đầu cả nước về tốc độ phát triển, hạ tầng hiện đại và tinh thần chủ động hội nhập làm nơi tổ chức sự kiện cũng phát đi thông điệp: Công tác đối ngoại gắn kết chặt chẽ và lấy sự phát triển của các địa phương và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu và động lực.

- Là người trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, Thứ trưởng có những kỳ vọng gì về các kết quả thực chất mà Hội nghị Lãnh sự danh dự lần thứ 2 sẽ đạt được lần này?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Hội nghị lần này được chuẩn bị rất công phu và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng như sự phối hợp chặt chẽ, chu đáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và các bộ, ngành. Xuyên suốt 4 ngày tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, các Lãnh sự danh dự không chỉ tham dự các phiên họp chính thức của Hội nghị mà còn trực tiếp thăm, làm việc và trao đổi với đại diện các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp.

Tôi kỳ vọng Hội nghị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tinh thần đồng hành. Đây sẽ là dịp để các vị Lãnh sự danh dự cảm nhận sâu sắc sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với những cống hiến, đóng góp của các Lãnh sự danh dự. Qua đó, tiếp tục truyền lửa nhiệt huyết, giúp các Lãnh sự danh dự thấy rõ vai trò đồng hành cùng Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long giới thiệu tới khách tham quan các sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, Hội nghị sẽ mở ra các giải pháp đột phá cho công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và kết nối kinh tế. Các phiên thảo luận tại Hội nghị sẽ diễn ra cởi mở, thẳng thắn và bám sát thực tiễn; qua đó, tổng kết những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và tháo gỡ được những vướng mắc, phát sinh trong công tác của các Lãnh sự danh dự, đồng thời "kích hoạt" được nhiều ý tưởng hành động và dự án hợp tác cụ thể.

Đây cũng là cơ hội thiết lập cơ chế kết nối thông suốt và chuyên nghiệp hơn. Tôi kỳ vọng Bộ Ngoại giao sẽ xây dựng được một mạng lưới kết nối rộng khắp với cơ chế thông tin hiệu quả, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và từng vị Lãnh sự danh dự để mọi hoạt động được phối hợp nhanh nhất, mọi đề xuất hợp tác được kết nối hiệu quả nhất và mọi khó khăn, vướng mắc của công dân hay doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đều nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Quảng Ninh sẽ mở ra một chương hợp tác mới đầy năng động, đưa hệ thống Lãnh sự danh dự ngày càng lớn mạnh, đóng góp hiệu quả hơn vào công tác của ngành Ngoại giao và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn ngài Park Soo Kwan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan, Hàn Quốc trong thời gian tới.