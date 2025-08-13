Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc

Sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul đến thành phố Busan, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Ngay sau khi đến thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam Park Soo Kwan tại Hàn Quốc.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Park Soo Kwan, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, tại thành phố cảng Busan tươi đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc lần này.

Tổng Bí thư chia sẻ ấn tượng khi đến thăm thành phố Busan, được tận mắt chứng kiến tiềm năng và thành tựu phát triển của thành phố, qua đó thể hiện ý chí quyết tâm và nỗ lực của ban lãnh đạo và người dân thành phố Busan trong việc thúc đẩy thành phố trở thành hình mẫu tiêu biểu tại khu vực.

Tổng Bí thư cho biết trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước và nhân dân hai nước, các doanh nhân tiêu biểu của Hàn Quốc, trong đó có cá nhân ngài Park Soo Kwan, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế đã và đang phát triển với tốc độ khá cao.

Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí là các đối tác quan trọng hàng đầu của nhau; giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương diễn ra sôi nổi. Cộng đồng người dân nước này tại nước kia cơ bản đều hội nhập tốt, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của sở tại và đóng vai trò cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư cho biết với mục tiêu tăng cường hiện diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực miền Nam Hàn Quốc, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng người Việt Nam và các đối tác sở tại, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã quyết định thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan.

Để công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan được triển khai thuận lợi và đi vào hoạt động hiệu quả, Tổng Bí thư mong muốn ngài Park Soo Kwan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan, Hàn Quốc trong thời gian tới.

Nguyên Tổng Lãnh sự danh sự Park Soo Kwan bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong những lần trước đây được tiếp, hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định với tầm nhìn và phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong thời gian tới.

Nguyên Tổng Lãnh sự danh sự Park Soo Kwan chia sẻ thành phố Busan rất vui mừng được chọn là nơi tổ chức và đã chuẩn bị rất chu đáo Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và đăng cai Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan.

Nguyên Tổng Lãnh sự danh sự Park Soo Kwan tin tưởng sự hợp tác của hai thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ hợp tác hai nước Hàn Quốc-Việt Nam trong giai đoạn mới./.

