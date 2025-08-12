Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 12/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng trà tại Nhà Xanh.

Tại Nhà Xanh, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân đã dành thời gian thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong không gian ấm áp và thân tình, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân chia sẻ cảm nhận không chỉ gặp nhau trên cương vị đại diện cho hai quốc gia, mà còn gặp nhau bằng văn hóa và bằng những giá trị tinh thần gần gũi mà tinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tin tưởng rằng sự đồng cảm sâu xa giữa hai nền văn hóa, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc chính là nền tảng vững chắc để nhân dân hai nước ngày càng thêm gắn bó và gần nhau hơn.

Sự chia sẻ tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước cũng là yếu tố gắn kết hai đất nước. Tiệc trà hôm nay cũng là buổi chia tay thân mật, xây đắp tình cảm cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Việc phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách “Quốc khách” đầu tiên sau khi có chính quyền mới đã cho thấy sự coi trọng của phía Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân đồng chí Tổng Bí thư./.

