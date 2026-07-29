Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Litva

Chiều 28/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Litva Kestutis Budrys nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Kestutis Budrys và đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Litva, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) ngày càng thực chất hơn.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập châu Âu và vị thế quốc tế ngày càng cao của Litva, đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-EU (EVFTA), tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Litva có thế mạnh như kinh tế số, công nghệ tài chính (fintech), năng lượng (hạ tầng LNG, năng lượng tái tạo, phát triển lưới điện và đồng bộ hóa mạng lưới), cảng biển, vận tải biển, logistics, khoa học-công nghệ...

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Litva sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Litva tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong nhiệm kỳ Litva đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm 2027; đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có Hiệp định tránh đánh thuế trùng, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ, thỏa thuận về hợp tác giáo dục đào tạo, lao động...; tăng cường giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Litva tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Litva, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Kestutis Budrys đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng thống Gitanas Nauseda mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm chính thức Litva; chuyển lời mời và lời thăm hỏi của Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Bộ trưởng Kestutis Budrys đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng như những bước tiến trong quan hệ Việt Nam-EU; khẳng định Litva hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU; khẳng định trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của EU sắp tới, Litva sẽ ưu tiên triển khai các dự án hợp tác EU với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông thông qua cơ chế Global Gateway.

Nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Ngoại giao Litva khẳng định Litva mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, an ninh mạng, logistics, nông nghiệp...; cho biết sẽ cử đoàn doanh nghiệp Litva sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về lao động, tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác văn hóa; đồng thời khẳng định Litva ủng hộ Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), việc sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU.

Trong trao đổi, hai phía nhấn mạnh mong muốn tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982./.

Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Litva Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Litva, đối tác truyền thống hữu nghị và quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Baltic.